MSP : Hermitage Solutions distribuera Cybershen, plateforme SaaS pour la cybersécurité des PME

Cybershen repose sur une architecture hybride combinant un agent léger installé sur les postes utilisateurs et une console SaaS centralisée. La solution couvre un ensemble de fonctions essentielles à la protection du système d’information : filtrage de trafic web malveillant (Secure Web Gateway), durcissement des postes, audit de la surface externe (EASM), détection de vulnérabilités, sécurité des suites collaboratives (Microsoft 365 et Google Workspace), ainsi que des outils simplifiés de conformité.

Un agent léger et une console centralisée pour simplifier la protection

Développée en France par des experts issus du secteur public et du monde hospitalier, Cybershen s’adresse en priorité à des structures disposant de peu de ressources internes en cybersécurité. L’éditeur met en avant l’automatisation des tâches critiques – détection, remédiation, conformité – via des moteurs d’intelligence artificielle intégrés. L’interface, pensée pour les non-spécialistes, permet de réduire les besoins de formation à la prise en main.

La plateforme est hébergée en France et s’inscrit dans une logique de cybersécurité souveraine, avec le soutien de Bpifrance, du Campus Cyber, de Systematic, de l’incubateur de Telecom Paris et de la Banque des Territoires. Elle s’adresse également aux prestataires de services managés à la recherche d’une solution multi-tenant, modulaire et facilement intégrable à leur catalogue.

Le partenariat avec Hermitage Solutions permet aux revendeurs, intégrateurs et MSP d’accéder à un accompagnement complet, incluant des formations, du support avant-vente et des outils marketing. Pour Frédéric Cluzeau, Président d’Hermitage Solutions, « nous sommes ravis d’intégrer Cybershen à notre portefeuille. Cette solution répond parfaitement aux besoins de nos partenaires souhaitant proposer une cybersécurité accessible, souveraine et adaptée aux structures de petites tailles, souvent mal préparées à la lutte contre la cybercriminalité ».

Une solution souveraine compatible avec les modèles MSP

Du côté de l’éditeur, cette alliance marque une étape de structuration commerciale : « Ce partenariat avec Hermitage Solutions est une étape clé pour accélérer notre croissance en France. Nous partageons une vision commune : démocratiser l’accès à une cybersécurité efficace, avec une forte valeur pour l’écosystème de distribution », indique Amré Abou Ali, CEO de Cybershen.

Créé en 2002, Hermitage Solutions revendique un réseau de plus de 700 partenaires actifs en France, dont la moitié sont des MSP. Le distributeur se positionne sur des segments critiques pour ses clients, notamment la cybersécurité, la supervision IT et les infrastructures hyperconvergées. Conscient des enjeux liés à la transition vers le modèle MSP, il accompagne ses partenaires dans la structuration de leurs offres et le développement de services managés.

Grâce à une équipe mixte de consultants techniques et marketing, Hermitage Solutions propose des conseils opérationnels sur la mise en marché des solutions référencées, ainsi que des formations certifiantes. Cette approche vise à sécuriser les projets de transformation numérique de l’écosystème channel, à un moment où les exigences en matière de protection des systèmes d’information se généralisent.

