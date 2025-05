Guide cybersécurité 2025 : le CYBIAH, hub francilien, référence Mailinblack parmi les solutions souveraines

Dans un contexte de multiplication des attaques informatiques, le CYBIAH – European Digital Innovation Hub centré sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle – a lancé un appel à manifestation d’intérêt en 2024. Objectif : référencer des acteurs capables d’accompagner efficacement les TPE, PME, acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et collectivités locales d’Île-de-France.

Cybersécurité francilienne : le rôle du CYBIAH

Le guide publié en mai recense ainsi 22 catégories de solutions jugées prioritaires pour faire face aux cybermenaces. Il se veut un outil opérationnel pour faciliter le repérage de prestataires qualifiés, établir des plans d’action concrets, et initier des démarches structurées de protection informatique. Les prestataires sélectionnés répondent à des critères d’efficacité, de fiabilité, d’adaptation aux contraintes des petites structures, et de soutien dans la durée.

Parmi les solutions retenues figure Protect, la passerelle de filtrage mail développée par Mailinblack. Fondée en 2003, l’entreprise française revendique plus de deux millions d’utilisateurs et 22 000 clients dans les secteurs public et privé. Sa solution Protect est positionnée sur le segment des protections de messagerie électroniques, un maillon critique de la chaîne de sécurité dans les PME comme dans les collectivités.

« Nous sommes heureux d’avoir été retenus par les experts du CYBIAH. Protect est notre solution historique et n’a cessé d’évoluer depuis plus de 20 ans. Elle intègre des technologies de pointe et protège plus de 22 000 clients et plus de 2 millions d’utilisateurs. Elle apporte performance et Made in France », explique Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack.

Mailinblack : un éditeur français retenu pour sa spécialisation messagerie

La solution est hébergée en France, conçue par une équipe basée à Marseille, et bénéficie d’une intégration de modules d’intelligence artificielle. En complément de Protect, Mailinblack propose également U-CYBER 360°, une offre intégrée comprenant sensibilisation, simulation d’attaques, formation et gestion de mots de passe.

Le positionnement du guide du CYBIAH sur les structures franciliennes de taille petite ou moyenne répond à un besoin concret : la difficulté, pour ces structures, d’identifier des outils à la fois performants, simples à mettre en œuvre et alignés avec leurs moyens techniques et humains. En s’appuyant sur ce guide, elles peuvent accéder gratuitement à une première sélection de solutions opérationnelles, assorties d’un accompagnement soutenu. Le programme est cofinancé par l’Union européenne, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris.

Le guide 2025 du CYBIAH est disponible en téléchargement gratuit à ce lien.

