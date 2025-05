MSP : Sophos renforce sa stratégie post-Secureworks avec son programme Elevate

La généralisation des services managés en cybersécurité, notamment le Managed Detection and Response (MDR), modifie la relation entre fournisseurs et clients finaux. Selon l’étude MSP Perspectives 2024 publiée par Sophos, 81 % des MSP proposent aujourd’hui des services MDR, et 80 % d’entre eux s’appuient sur un éditeur tiers pour les délivrer. C’est dans ce contexte que Sophos lance MSP Elevate, un programme conçu pour simplifier la commercialisation de son offre MDR tout en allégeant les charges opérationnelles de ses partenaires.

Les MSP face à la surcharge technologique et humaine

Les MSP doivent aujourd’hui jongler avec plusieurs plateformes de sécurité, ce qui mobilise un temps non facturable significatif. Toujours selon l’étude citée, 48 % du temps consacré quotidiennement aux tâches administratives pourrait être réduit via une consolidation des services sur une seule interface. MSP Elevate intègre ainsi des fonctionnalités de type « Network-in-a-Box » pour administrer de manière centralisée Sophos Firewall, Switch et les points d’accès sans fil via la plateforme Sophos Central.

En parallèle, le manque de spécialistes en cybersécurité reste le risque numéro un cité par les MSP. En automatisant les réponses aux menaces et en mutualisant la détection à travers ses différentes briques, Sophos vise à permettre à ses partenaires de maintenir un haut niveau de protection sans surcharger les équipes techniques.

Le programme repose sur une logique d’engagement : les MSP doivent déjà être inscrits au programme MSP Flex de Sophos, basé sur une facturation mensuelle, et s’engager à un volume minimum d’achats mensuels pendant douze mois. En contrepartie, ils accèdent à plusieurs avantages commerciaux : remises sur les matériels réseau, formations de niveau « Architecte », accès privilégié aux événements Sophos, et possibilité d’influer sur la roadmap éditeur via des échanges avec les équipes dirigeantes.

Témoignages : des partenaires confirment la stratégie Elevate

Chris Bell, Senior Vice-President en charge de la distribution chez Sophos, explique : « MSP Elevate inaugure une longue série de programmes qui permettront aux MSP d’augmenter leurs performances commerciales dans le sillage de l’accord qui unit Sophos et Secureworks. En tant qu’entreprise qui privilégie l’approche ‘Channel-First’ et protège plus de 250 000 clients de partenaires MSP, nous recherchons en permanence de nouvelles opportunités pour récompenser nos partenaires et investir dans leur succès lorsqu’ils développent leur activité avec notre appui.

Le programme MSP Elevate alimente la croissance de nos partenaires sur le long terme en fournissant aux MSP un accès exclusif à nos solutions, ainsi que des remises, des rabais et des formations leur permettant de générer le plus de valeur possible pour leurs clients. »

Craig Faiers, directeur des ventes chez Arc, partenaire de Sophos depuis 17 ans, témoigne également : « Rejoindre le programme MSP Elevate s’est imposé comme une évidence. Ce nouveau programme dynamise la trajectoire de croissance que nous suivons avec Sophos depuis 17 ans. Toutes les offres MDR ne se valent pas, et je me félicite de pouvoir offrir un service de haut niveau qui repose sur la valeur et la qualité des résultats en permettant à mes clients d’améliorer leur ligne de défense et à mon entreprise de se différencier sur un marché de plus en plus dense. »

Une stratégie MDR consolidée avec Secureworks

Lancée dans la foulée du rachat de Secureworks, la stratégie MSP de Sophos s’appuie sur l’intégration technologique de services comme Taegis XDR/MDR, les capacités SIEM nouvelle génération ou encore l’ITDR (Identity Threat Detection and Response). À travers ces briques, l’éditeur souhaite renforcer la pertinence de ses services MDR, qui protègent déjà plus de 18 000 environnements contre les menaces avancées comme les ransomwares.

« Le programme MSP Elevate permet aux MSP de déployer rapidement un service MDR complet capable d’éradiquer les angles morts en exploitant toutes les données de télémétrie disponibles dans l’environnement du client », précise Raja Patel, Chief Product Officer de Sophos. « Cette visibilité accrue accélère la détection et la réponse aux menaces tout en améliorant la rentabilité des investissements technologiques existants. Au fil du temps, le service s’adapte en toute transparence à l’évolution de l’environnement technologique, assurant ainsi la pérennité de la ligne de cyberdéfense et la tranquillité d’esprit des clients, tant sur le plan commercial que de la cybersécurité. »

Dans son rapport Active Adversary, Sophos rappelle que 88 % des attaques de ransomware surviennent en dehors des heures ouvrables. L’offre MDR de Sophos, opérée en continu 24/7, permet aux MSP de déléguer la supervision complète à l’éditeur ou de renforcer ponctuellement leurs propres équipes, selon le niveau d’intégration souhaité.

