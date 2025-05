Mémoire et stockage : Laurent Sirgy (Kingston) détaille les leviers de croissance à suivre en 2025

La croissance des usages IA rebat les cartes sur le terrain de la mémoire et du stockage. L’inference, en particulier, modifie les besoins d’infrastructure : les projets deviennent plus massifs, plus distribués, et nécessitent des capacités toujours plus importantes.

Laurent Sirgy, Managing Director France chez Kingston, revient sur les dynamiques de marché à l’œuvre, les attentes de ses partenaires, et les leviers activables pour les revendeurs et intégrateurs.

Quelles sont les grandes tendances technologiques que vous identifiez aujourd’hui sur le segment de la mémoire et du stockage ?

Laurent Sirgy : Depuis trois à quatre ans, nous avons assisté à une première vague d’adoption du machine learning, avec des besoins très spécifiques en ressources. Cela impliquait de la high bandwidth memory, et des SSD en capacité pour alimenter les phases d’apprentissage. Désormais, la majorité des modèles ayant déjà été entraînés, le marché bascule progressivement vers l’inference. Cela change l’approche : l’inference est plus scalable, avec des coûts d’exécution plus faibles, ce qui ouvre la voie à des déploiements plus larges. Mais cela reste très exigeant en capacité de stockage et en SSD, y compris côté serveur.

Quels impacts voyez-vous sur les volumes commercialisés en SSD et RAM ?

Le marché est clairement en transition. Pendant longtemps, la consommation était tirée uniquement par le poste client. Aujourd’hui, elle est également portée par les serveurs. Cela se traduit très concrètement dans nos chiffres : en 2024, notre activité SSD serveur a fortement progressé. Et la tendance va se poursuivre. Nous voyons aussi une augmentation claire des capacités demandées : le 1 To est en train de devenir la norme, en remplacement du 480 ou 500 Go. Le 2 To commence à s’imposer sur certains segments. Il y a beaucoup de renouvellements de machines qui étaient encore équipées en 240 ou 480 Go il y a deux ans, et qui migrent vers des capacités supérieures.

Quel rôle joue le channel dans cette dynamique ?

Le channel a un rôle central, car cette demande touche autant les revendeurs B2B que B2C. Côté DDR, nous voyons une bascule similaire. Nous avons quitté les générations DDR2, DDR3, DDR4 : 2024 marque la montée en volume du DDR5. La DDR4 reste très présente sur le segment de l’upgrade, mais toutes les nouvelles machines d’intégration passent désormais en DDR5. Cela crée une double opportunité pour le channel : adresser les projets d’intégration et ceux de renouvellement. Ce que nous observons, c’est un phénomène comparable à celui de la période 2021-2022, quand la crise sanitaire avait entraîné une vague massive de remplacements de HDD par des SSD. La dynamique actuelle est proche, mais cette fois, elle est tirée par un saut technologique, et non par une crise.

Comment se structure votre réseau de distribution en France ?

Nous travaillons de manière très stable avec quatre grossistes : TD SYNNEX, Ingram, Also et Acadia. Côté revendeurs B2B, nous sommes en relation avec des acteurs comme Inmac, Computacenter, SCC, LAFI… Et côté B2C, nos principaux partenaires sont LDLC, Amazon et Cybertek. Certains, comme LDLC ou Cybertek, font aussi de l’intégration. Nous ne faisons pas évoluer notre channel fréquemment. C’est un choix assumé : il est important que les rôles soient clairs entre grossistes, revendeurs et e-commerçants.

Quelle est la position de Kingston sur ce marché concurrentiel ?

Nous sommes aujourd’hui leader sur le channel mondial, hors OEM. Ce qui fait la différence, c’est notre capacité à livrer rapidement. Si un grossiste passe commande avant 16h chez Kingston UK, il est livré le lendemain. Cela permet à nos partenaires de ne pas surstocker. La disponibilité est une valeur clé : nous priorisons le channel, même en cas de tension sur les approvisionnements. Cela nous a permis de conserver un channel stable, et même de gagner des parts de marché.

Au-delà de la mémoire et du SSD, quels autres relais de croissance identifiez-vous ?

Depuis quelques années, nous développons une gamme de clés USB chiffrées, destinées aux PME, PMI et grands comptes. Ce sont des produits très sécurisés, avec chiffrement AES 256 bits, et des mécanismes d’effacement automatique après plusieurs tentatives de mot de passe. Le besoin est réel : certains consultants ou professions réglementées utilisent encore la clé USB pour le transport de données sensibles, et n’ont pas systématiquement recours au cloud. C’est un segment en croissance, notamment chez les clients qui n’ont pas verrouillé les ports USB.

Avez-vous d’autres segments en développement ?

Oui, nous avons aussi une gamme de mémoire FURY, destinée au marché de la performance. Elle s’adresse à la fois au gaming, mais aussi aux utilisateurs qui veulent des machines plus rapides. Ce n’est pas qu’un produit grand public : avec la montée de l’inference, certains besoins en mémoire hautes performances remontent également du côté B2C. Cela crée de la valeur pour les intégrateurs et les e-commerçants. Ce segment continue de croître, et à générer une forte activité pour les partenaires.

Quelles perspectives voyez-vous pour 2025 ?

En volume, nous anticipons une croissance entre 15 et 20 %. En capacité vendue (en gigabytes), cela pourrait monter jusqu’à 30 %, en lien avec le basculement vers les capacités 1 To, 2 To et plus. Côté prix, les niveaux restent relativement stables. Nous surveillons autant la consommation en unités que la consommation en Go. C’est cette dernière qui structure le plus la tendance.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.