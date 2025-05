Acronis connecte 300 outils pour réduire la complexité des environnements MSP

Acronis annonce avoir franchi le cap des 300 intégrations technologiques au sein de sa plateforme Cyber Protect Cloud. Ce chiffre marque une étape dans le développement de son écosystème destiné aux fournisseurs de services managés (MSP) et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV), dans un contexte où l’automatisation et la simplification des environnements IT deviennent des priorités opérationnelles.

Le programme Partenaires technologiques d’Acronis enregistre en moyenne 40 nouvelles intégrations par an. En cumulé, plus de 11 000 activations ont été recensées, incluant des outils RMM et PSA ainsi que des solutions Microsoft comme Intune, Entra ID et Sentinel. L’objectif est de permettre aux MSP de centraliser plusieurs fonctions critiques sur une seule plateforme, afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle et de réduire la complexité.

Cyber Protect Cloud s’ouvre à de nouveaux éditeurs

L’écosystème s’est récemment enrichi avec l’arrivée de partenaires comme Actifile, Auvik, Josys, RealVNC, SIGNL4, Storage Guardian et Timus Networks. Ces intégrations ajoutent des briques fonctionnelles autour de l’archivage, du chiffrement, de la prévention des pertes de données (DLP), de la gestion SaaS, de l’assistance à distance, du cloud, du SASE (Secure Access Service Edge) et du ZTNA (Zero Trust Network Access). Les solutions les plus souvent utilisées dans l’écosystème incluent également Atera, ConnectWise, HaloPSA, LogMeIn et Jamf.

« La plate-forme Acronis Cyber Protect booste la productivité et la croissance des MSP grâce à la gestion des terminaux, la cyberprotection et la protection des données nativement intégrées, ainsi qu’à un écosystème ouvert permettant de consolider les opérations des nombreux outils dont les MSP ont besoin pour satisfaire leurs clients », déclare Gaidar Magdanurov, Président d’Acronis.

Une passerelle vers 21 000 partenaires MSP

La plateforme d’Acronis ne s’adresse pas uniquement aux MSP. Elle attire également des éditeurs de logiciels indépendants à la recherche de débouchés dans le canal IT. Grâce au framework CyberApp Standard, ces éditeurs peuvent intégrer rapidement leurs applications à la plateforme, avec une visibilité immédiate auprès des plus de 21 000 partenaires MSP actifs.

« Devenir partenaire d’Acronis s’est avéré un véritable accélérateur pour Rewst », indique Charlie Tomeo, directeur commercial. « L’écosystème Acronis et l’accent mis sur la collaboration contribuent à étendre notre présence sur le marché. Acronis demeure un choix d’intégration de premier plan pour les MSP qui souhaitent automatiser les workflows de sauvegarde, ce qui leur évite l’installation manuelle d’agents et de systèmes de surveillance des terminaux. »

Même écho du côté d’Auvik, qui propose une solution de gestion SaaS : « Nous tenons à rencontrer nos clients sur leur lieu de travail. L’approche unifiée de la plate-forme Acronis nous permet de le faire via notre offre Auvik de gestion SaaS. Nous sommes ravis de faire partie de cet écosystème dynamique propice à la croissance », explique John Harden, directeur de la stratégie.

Collaboration éditeurs-MSP : la méthode Acronis

Acronis propose différents outils aux partenaires technologiques pour optimiser leur intégration : fonds de développement marketing (MDF), campagnes co-labellisées, initiatives de co-marketing, et accompagnement à la mise en marché. Ces dispositifs visent à accélérer l’adoption et la rentabilité des intégrations.

« Les fournisseurs qui investissent dans la collaboration avec Acronis optimisent réellement l’utilisation de leurs intégrations », commente Justin Jilg, Vice-Président des Alliances. « Le programme Partenaires technologiques est particulièrement adapté aux nouveaux fournisseurs et à ceux qui souhaitent renforcer leur présence sur le canal. Il aide ces fournisseurs à pénétrer en douceur le marché des MSP et à accélérer leur croissance grâce aux ressources marketing Acronis. »

En misant sur une logique d’intégration ouverte et progressive, Acronis cherche à construire un socle technologique fédérateur, à la croisée des besoins des MSP, des éditeurs SaaS et des intégrateurs système.