Le fonds 3i publie ses résultats 2024 et renforce ses investissements IT en France

Le fonds d’investissement britannique 3i Group renforce en 2024-2025 son exposition au secteur IT, notamment à travers des prises de participation dans l’infogérance cloud, la cybersécurité et les services de maintenance IT

Ces orientations, visibles dans les opérations menées par 3i France, s’inscrivent dans un exercice clos au 31 mars 2025 marqué par un rendement total de 5,049 milliards de livres sterling, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

3i accélère ses investissements en France et en Europe

En France, les investissements IT de 3i se concrétisent notamment à travers Constellation, un spécialiste de l’infogérance d’environnements cloud et de cybersécurité. Entré au capital en juillet 2024, le groupe a déjà finalisé quatre opérations de croissance externe en moins d’un an. Autre acteur clé du portefeuille : Evernex. Ce fournisseur international de services de maintenance pour data centers (TPM) poursuit son développement avec l’intégration du brésilien Maminfo, racheté début 2024. Il s’agit de la septième acquisition réalisée depuis l’entrée de 3i au capital en 2019. Dans le domaine de la santé, la société ten23 health, spécialisée dans les services pour produits pharmaceutiques stériles, a également bénéficié d’un renforcement de capital de 54 millions de livres sterling.

Il s’agit d’ « un nouvel exercice 2024-2025 faste pour 3i en France », pour Marc Ohayon et Pierre-Axel Botuha, Associés et co-heads de 3i France, qui commentent l’annonce de ces résultats. « Constellation, spécialiste de l’infogérance d’environnements cloud et de cybersécurité, dans lequel nous avons investi au cours de l’été 2024, a déjà réalisé quatre build-up. Evernex, l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de maintenance de data centers (« TPM »), poursuit sa trajectoire de croissance à l’international ; l’intégration du brésilien Maminfo, acquis début 2024, se révèle déjà très fructueuse et le groupe a mené à bien son septième build-up depuis notre investissement en octobre 2019. »

Retail : une croissance continue pour Action en 2025

Le portefeuille Private Equity de 3i affiche un rendement brut sur investissement (GIR) de 5,113 milliards de livres, soit 26 %. Ce résultat est porté par la croissance continue d’Action, enseigne de hard-discount européenne, qui génère à elle seule un GIR de 4,551 milliards (+32 %). Action a enregistré en 2024 une croissance annuelle de 22 % de son chiffre d’affaires, une progression de 10,3 % des ventes à périmètre constant (LFL) et une hausse de 29 % de l’EBITDA.

Sur les trois premières périodes de 2025, le distributeur a atteint 3,521 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+17 %), avec un EBITDA opérationnel de 464 millions. Le run-rate EBITDA à fin mars 2025 ressort à 2,328 milliards d’euros (+26 % sur un an). En France, Action a ouvert 60 nouveaux magasins, portant à 859 son parc national (sur 2 918 au total dans 12 pays). Selon l’étude EY-Parthenon, l’enseigne reste la préférée des Français tous secteurs confondus, pour la troisième année consécutive, avec un taux record de fans de 48,8 %.

3i sécurise ses rendements avec des cessions ciblées

Au total, 3i a investi 1,177 milliard de livres sur l’année, dont 768 millions dans Action, 318 millions dans Constellation, WaterWipes et OMS Prüfservice, et 39 millions dans Royal Sanders. Douze acquisitions complémentaires ont été menées dans le portefeuille, dont une seule avec apport de fonds. Les cessions de nexeye et WP ont généré 659 millions de livres, avec des multiples supérieurs à 2x. Le groupe a perçu 2,4 milliards de livres de liquidités issues de son portefeuille, et affiche une dette nette de 771 millions pour un gearing limité à 3 %.

L’activité Infrastructure, quant à elle, affiche un GIR de 52 millions de livres (3 %), en retrait par rapport à 2024 (99 millions, 7 %), pénalisée par la performance boursière de sa participation dans 3i Infrastructure plc (3iN). Le dividende total s’élève à 73 pence par action pour l’exercice, dont 42,5 pence à verser en juillet 2025, sous réserve de validation par les actionnaires. Simon Borrows, CEO de 3i, conclut : « FY2025 fut une nouvelle année réussie pour 3i, […] Ce résultat confirme la pertinence de notre stratégie d’allocation renforcée vers nos actifs les plus performants. »

