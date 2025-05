Videlio rachète Team Office et renforce sa présence en Italie

Le groupe français Videlio, spécialisé dans l’intégration de solutions audiovisuelles, renforce sa présence en Europe avec l’acquisition de Team Office, une société italienne active dans les environnements collaboratifs et professionnels. Ce rachat vient compléter l’ancrage déjà existant de Videlio en Italie, où il est implanté via HMS, une filiale dédiée au secteur de la croisière.

Créée il y a plus de 30 ans, Team Office emploie aujourd’hui 55 collaborateurs depuis son siège à Rome. L’entreprise intervient principalement auprès de grands comptes, en intégrant des solutions de collaboration, de communication unifiée et de diffusion audiovisuelle. Le management actuel reste en place sous la direction d’Alessandra Favella, désormais présidente de la société.

Une complémentarité autour de l’innovation et des nouveaux usages audiovisuels

Déjà présente sur toute la chaîne de valeur, de l’ingénierie aux services managés, Videlio vise ici un double objectif : s’implanter plus solidement sur le marché italien et élargir son portefeuille de solutions à l’échelle européenne. L’intégration de Team Office s’inscrit dans une dynamique de croissance externe ciblée sur les expertises locales à fort ancrage client.

Team Office est reconnue pour sa capacité à proposer des projets audiovisuels immersifs, durables et adaptés aux nouveaux usages numériques. En rejoignant Videlio, elle bénéficie désormais des moyens d’un groupe structuré, actif dans plusieurs secteurs et territoires, avec une expertise technologique couvrant des domaines variés.

Un rachat immédiatement commenté par Xavier Renaud, Président de Videlio : «Le rapprochement avec Team Office s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance européenne. Nous sommes ravis et très fiers d’accueillir les équipes de Team Office qui ont su développer avec talent leur entreprise en maintenant dans la durée une forte qualité de service. Nous partageons une vision commune : promouvoir l’excellence de l’expérience audiovisuelle avec un ADN résolument tourné vers l’innovation. Nous allons accompagner Alessandra et son équipe de direction avec comme ambition partagée de devenir rapidement l’un des leaders de l’intégration audiovisuelle sur le marché italien tout en s’affirmant comme un acteur clé sur la scène européenne. »

De son côté, Alessandra Favella, présidente de Team Office, ajoute que « rejoindre le groupe Videlio est une formidable opportunité pour notre entreprise, pour nos collaborateurs et pour nos clients. Depuis plus de 30 ans, nous avons construit Team Office autour de valeurs éthiques, d’engagement et de fiabilité. Ce rapprochement nous permet de conserver notre ADN local tout en nous ouvrant à de nouveaux horizons, avec la force d’un groupe international reconnu pour son expertise technologique, son excellence opérationnelle et sa capacité à mener des projets d’envergure. Cette alliance va nous permettre d’élargir notre portefeuille de solutions, de développer nos compétences, et de participer à des projets ambitieux. C’est une nouvelle étape dans notre histoire, que nous abordons avec enthousiasme et détermination. »

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.