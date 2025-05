[Tribune IT] Cybersécurité : à quel label se fier ?

Dans un paysage numérique de plus en plus fragmenté, soumis à la pression des cybermenaces, aux impératifs réglementaires (RGPD, NIS2) et à la souveraineté technologique, les entreprises cherchent des repères à l’heure de choisir des solutions de cybersécurité. Dans ce contexte, les labels et affiliations apparaissent comme des boussoles. Mais encore faut-il savoir les décrypter.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Gabor Pop, Responsable SSE d’Olfeo, qui se prête à l’exercice.

France 2030, France Cybersecurity, Cloud Security Alliance… Les labels arborés par les solutions de cybersécurité se multiplient. Mais tous ne se valent pas, et surtout, tous ne proposent pas le même niveau de protection ou ne couvrent pas les mêmes périmètres.

Les labels de validation opérationnelle

Ces labels certifient que la solution fonctionne et qu’elle est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes. Ils rassurent notamment dans les secteurs très réglementés confrontés à des enjeux critiques de cybersécurité (santé, finance, énergie, administrations).

Label « Utilisé par les Armées françaises »

Ce label, rarement attribué, atteste qu’une solution a été testée et validée pour répondre aux standards de sécurité des forces armées françaises. Il garantit une résilience élevée, une robustesse face aux menaces avancées, et une souveraineté technologique complète.

Ce label donne une assurance de niveau militaire, en particulier pour les secteurs sensibles.

Label France Cybersecurity

Soutenu par l’État et les industriels, il distingue les solutions françaises les plus performantes en matière de cybersécurité. Ce label valorise les acteurs qui développent des solutions 100 % françaises, avec un contrôle total sur la chaîne de valeur. Il promeut l’indépendance stratégique et la qualité technologique dans le domaine de la cybersécurité.

Ce label permet d’identifier rapidement les solutions françaises de confiance, conformes aux exigences réglementaires (RGPD, NIS2, etc.) et alignées avec les politiques d’achats responsables ou souveraines.

Visas de sécurité de l’ANSSI

Les visas de sécurité délivrés par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) représentent une référence incontournable en matière de cybersécurité. Ils sont le fruit d’évaluations rigoureuses réalisées par des laboratoires accrédités, visant à certifier (CSPN, Critères Communs) ou qualifier des solutions critiques.

Obtenir un visa de sécurité signifie que la solution respecte les exigences de l’État en matière de robustesse technique et d’intégration opérationnelle. Ces visas sont essentiels pour les OIV, les administrations et les entreprises soumises aux obligations de la directive NIS2. Ils traduisent une exigence de confiance, de souveraineté et de conformité aux standards français les plus élevés.

ISO/IEC 27001, FedRAMP, NIST

Les référentiels internationaux comme ISO/IEC 27001 (gestion de la sécurité de l’information), FedRAMP (programme américain de sécurité cloud) ou les cadres du NIST (notamment le Cybersecurity Framework) offrent une reconnaissance mondiale et une granularité technique élevée. Ils sont essentiels pour les entreprises opérant à l’international, mais ne prennent pas toujours en compte les spécificités juridiques ou culturelles locales — notamment la législation française sur les contenus ou la localisation des données. Là où les labels français s’ancrent dans une logique de souveraineté, les standards internationaux s’inscrivent dans une logique de normativité globale.

Les engagements collectifs

Cela démontre une vision claire de la souveraineté numérique, une capacité à anticiper les évolutions réglementaires et à influencer les politiques publiques en matière de cybersécurité.

Affiliation à Hexatrust

Hexatrust est un groupement d’acteurs français de la cybersécurité et du cloud de confiance. En être membre signifie participer activement à la structuration de la filière souveraine, au dialogue avec les pouvoirs publics, et à la définition des standards sectoriels. Ce n’est pas une certification technique, mais un acte d’engagement stratégique.

Cela se traduit par une solution toujours en phase avec l’actualité réglementaire, les besoins métiers, et les meilleurs standards de sécurité et de conformité.

Cloud Security Alliance (CSA), CIS Benchmarks

Des initiatives comme la Cloud Security Alliance ou les CIS Benchmarks (Center for Internet Security) structurent l’écosystème mondial de manière collaborative, mais sont souvent moins sensibles aux enjeux de souveraineté ou de régulation territoriale. Elles permettent une harmonisation des bonnes pratiques, mais peuvent être insuffisantes pour des organisations soumises à des contraintes juridiques nationales fortes.

Les engagements collectifs sont des leviers d’alignement stratégique. Leur pertinence dépend du niveau d’autonomie voulu, et de la capacité à négocier un cadre adapté au contexte local.

Les labels ne doivent pas être perçus comme des garanties absolues, mais comme des indicateurs de maturité, de fiabilité, de capacité d’innovation ou d’alignement stratégique. Regroupés selon leur portée réelle, ils permettent aux DSI, RSSI et acheteurs de mieux calibrer leurs critères de choix technologiques. Dans un secteur sous haute tension — entre course à la modernisation, exigences réglementaires et menaces hybrides —, savoir analyser les labels devient une compétence stratégique.

