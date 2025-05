Proofpoint rachète Hornetsecurity et étend sa présence chez les MSP

Cette opération renforce la position de Proofpoint sur le segment des services managés, un axe stratégique pour adresser les besoins de sécurité des entreprises de taille intermédiaire.

Une consolidation autour de la sécurité Microsoft 365

Fondé en Allemagne, Hornetsecurity revendique plus de 125 000 clients PME et un réseau de plus de 12 000 partenaires MSP à travers l’Europe. L’entreprise a construit sa croissance autour de Microsoft 365, désormais cible fréquente des cyberattaques. Son produit phare, 365 Total Protection, propose une plateforme cloud unifiée multi-tenant combinant sécurité email avancée, sauvegarde, sensibilisation à la sécurité, gestion des accès et protection contre l’usurpation de nom de domaine.

Avec cette acquisition, Proofpoint entend renforcer sa capacité à fournir des solutions de cybersécurité centrées sur les utilisateurs, spécifiquement adaptées aux environnements Microsoft et aux enjeux des services managés. Hornetsecurity affiche 160 millions de dollars de revenus récurrents annuels, avec une croissance supérieure à 20 % par an. L’entreprise dépasse par ailleurs la « règle de 60 », indicateur combinant croissance et rentabilité, valorisé dans le secteur SaaS.

Proofpoint renforce son écosystème MSP

La complémentarité des deux portefeuilles devrait permettre à Proofpoint d’élargir sa base clients au-delà des grands comptes, où il est déjà implanté. Aujourd’hui, l’éditeur est présent auprès de 85 % des entreprises du Fortune 100 et plus de la moitié du Fortune 1000. De son côté, Hornetsecurity est reconnu dans l’écosystème MSP européen pour ses offres spécifiques aux PME.

« Alors que les attaques deviennent plus sophistiquées et que les individus restent la principale cible, les organisations ont besoin d’une sécurité qui les protège partout où elles travaillent – par email, dans les applications cloud et sur tous les canaux numériques », commente Sumit Dhawan, PDG de Proofpoint. « Avec l’acquisition de Hornetsecurity, nous sommes ravis d’étendre notre plateforme de sécurité centrée sur l’humain […] afin de mieux répondre aux besoins uniques des MSP et des PME. »

Du côté de Hornetsecurity, cette intégration est présentée comme un levier d’accélération : « La plateforme de sécurité basée sur l’IA de Hornetsecurity permet à des milliers de MSP de fournir une protection de niveau entreprise à leurs clients PME à travers l’Europe », rappelle Daniel Hofmann, fondateur et PDG. « Rejoindre Proofpoint est une étape naturelle dans notre parcours visant à construire l’offre mondiale la plus solide de services de sécurité M365. »

Un projet d’expansion piloté depuis l’Europe

Proofpoint prévoit de s’appuyer sur son envergure internationale pour étendre la portée de la plateforme Hornetsecurity. Une fois l’opération finalisée, cette dernière deviendra l’interlocuteur principal pour l’ensemble des partenaires MSP et clients PME du groupe. Daniel Hofmann restera à la tête de l’entité, épaulé par son équipe de direction actuelle, avec pour mission de poursuivre la feuille de route produit et d’accélérer l’innovation.

Proofpoint rappelle aussi son partenariat élargi avec Microsoft, qui vise à renforcer la détection proactive des menaces ciblant les environnements Microsoft 365. L’objectif affiché est d’offrir une sécurité convergente, s’appuyant sur les flux de renseignement sur les menaces partagés entre les deux éditeurs. La transaction, dont les termes financiers ne sont pas dévoilés, devrait être finalisée au second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

