Cyber : Ekinops mise sur Olfeo pour le SASE européen

Un protocole d’acquisition vient d’être signé entre les deux entreprises, avec l’ambition de constituer un acteur européen de référence dans les domaines du SSE et du SASE (Secure Access Service Edge). Cette opération s’inscrit dans un contexte de convergence accélérée entre réseaux d’entreprise et cybersécurité, portée par la transition vers le cloud et les exigences croissantes en matière de souveraineté.

Une réponse à la convergence réseau-cybersécurité

Le projet d’acquisition d’Olfeo par Ekinops s’inscrit dans une dynamique d’intégration technologique autour du cloud sécurisé. L’enjeu : associer les expertises des deux entités pour proposer une offre SASE complète, combinant connectivité réseau agile et cybersécurité des accès. D’un côté, Ekinops apporte ses compétences en SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) ; de l’autre, Olfeo se positionne sur la sécurisation des accès internet, avec une solution historiquement ancrée dans les environnements réglementés.

Selon les deux entreprises, cette alliance permettra de répondre à la demande des opérateurs et des entreprises en matière de solutions souveraines. Elle ambitionne également de faciliter le déploiement de services de cybersécurité simples, performants et conformes aux exigences européennes. « Ce rapprochement avec Ekinops représente une formidable opportunité pour Olfeo d’accélérer son développement tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : la souveraineté, l’innovation et la proximité avec nos clients », analyse Alexandre Souillé, président et cofondateur d’Olfeo.

Ekinops : un relais pour le déploiement international d’Olfeo

Déjà partenaires technologiques, Olfeo et Ekinops renforcent leurs liens à travers ce projet de rapprochement capitalistique. L’éditeur de cybersécurité, qui compte une base installée dans les secteurs publics et privés, entend s’appuyer sur la présence commerciale d’Ekinops pour accélérer son développement à l’échelle européenne. Le groupe Ekinops, qui emploie 520 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel proche de 120 millions d’euros, est aujourd’hui actif dans plus de 70 pays.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des solutions de cybersécurité cloud-native, ancrées dans une logique de souveraineté technologique. « Olfeo est une pépite technologique française qui partage avec Ekinops des valeurs fortes telles que l’innovation et l’engagement client », indique Didier Brédy, président d’Ekinops. Il précise que ce rapprochement a pour objectif d’« élargir notre offre de cybersécurité, de renforcer notre position sur le marché du SASE en proposant une solution souveraine européenne, et d’adresser de nouveaux besoins liés à la transformation des usages cloud ».

En rejoignant un groupe français à envergure internationale, Olfeo prévoit de conserver son autonomie technologique tout en bénéficiant de synergies en matière d’innovation, de développement produit et de déploiement à grande échelle. La complémentarité des offres est au cœur du projet, avec une volonté affichée de construire un portefeuille cohérent face aux nouveaux défis de la sécurité des accès cloud.

