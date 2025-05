Distribution : sur VivaTech, TD SYNNEX mobilisera sept ISV autour du cloud Microsoft

Le distributeur TD SYNNEX participera pour la troisième année consécutive au salon VivaTech, qui se tiendra du 11 au 14 juin 2025 à Paris Expo Porte de Versailles. Ce rendez-vous est devenu, en moins d’une décennie, un passage obligé pour les acteurs européens de l’innovation, avec 165 000 visiteurs recensés en 2024, plus de 4 000 exposants représentant 30 secteurs, et 300 innovations mondiales présentées.

Cette année encore, TD SYNNEX mettra l’accent sur les solutions Microsoft, avec une équipe dédiée et sept éditeurs de logiciels indépendants (ISV) présents sur le stand M18. Ces partenaires s’appuient tous sur des briques technologiques Microsoft : Cloud, Azure, Business Application, Copilot. Une manière pour le grossiste de démontrer le rôle structurant que peut jouer la distribution dans l’adoption de solutions d’intelligence artificielle, d’automatisation et de services managés.

Copilot, Power Platform, Azure : les intégrateurs en action à VivaTech

Denis Fouquet, Directeur Général d’Advanced Solutions chez TD SYNNEX France, souligne la continuité stratégique de cette présence : « Notre présence pour la troisième année consécutive à VivaTech témoigne de l’engagement continu de TD SYNNEX à soutenir l’innovation technologique. Cette année, nous sommes particulièrement fiers de présenter, aux côtés de notre équipe Microsoft, sept partenaires ISV dont les solutions exploitent les technologies Microsoft Cloud, Business Application, Azure et Copilot».

«En tant qu’agrégateur de solutions à forte valeur ajoutée, précise-t-il, notamment dans les domaines stratégiques du Cloud et de l’Intelligence Artificielle, TD SYNNEX se positionne comme un catalyseur de croissance pour ses partenaires. Notre programme Destination AI, nos experts techniques et notre plateforme de gestion multi cloud StreamOne que nous venons d’enrichir de nouvelles fonctionnalités, illustrent parfaitement notre capacité à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique grâce à notre expertise et à des outils uniques. »

Partenaires ISV : une vitrine des usages métiers autour de Microsoft

Les sept éditeurs et prestataires présents avec TD SYNNEX incarnent la diversité des usages associés aux technologies Microsoft. Parmi eux, Absys Cyborg (Groupe Keyrus), présent dans 13 villes françaises, Londres et Bruxelles, intervient sur les ERP, CRM et la Power Platform, avec une expertise forte sur Dynamics 365 Business Central. Axido (groupe Proxiteam) se positionne sur l’accompagnement des PME-ETI dans l’infogérance, la cybersécurité et l’usage des outils collaboratifs, intégrant notamment Microsoft Copilot dans ses offres.

DevPoint, spécialiste de la Power Platform et de Copilot Studio, revendique une approche centrée sur l’hyper-automatisation des processus métiers à l’aide d’architectures Azure et RPA. EBS Group, ESN orientée TPE-PME, promet une migration rapide vers Azure, en s’appuyant sur Copilot pour concilier sécurité et évolutivité. Innovsi met l’accent sur l’accompagnement à l’adoption des technologies cloud et IA, en valorisant des expériences numériques sur-mesure. MDW, société de conseil en data et IA, travaille avec Microsoft et Databricks pour automatiser les tâches à faible valeur et structurer les données métiers en outils décisionnels. Enfin, Moov’inCloud accompagne les éditeurs dans leur adoption du cloud public et leur distribution indirecte. Sa solution SaaS de « Cloud Transformation » cible tout particulièrement les partenaires souhaitant capitaliser sur l’offre Microsoft Azure.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.