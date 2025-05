Dell : Laure Benezeth nommée à la tête du Channel en France

Cette transition s’inscrit dans une réorganisation plus large de l’organigramme, alors que Florence Ropion prend la responsabilité du segment Grands Comptes Privés (GCP) en tant que Vice President et Managing Director.

Un parcours ancré dans l’écosystème Dell

Laure Benezeth cumule 25 ans de carrière chez Dell Technologies. Elle y a débuté dans le service client, avant de partir cinq ans au Maroc, où elle a consolidé sa connaissance du marché français. Elle a ensuite évolué au sein de la division Retail, avant de rejoindre l’équipe Channel, dans laquelle elle est active depuis treize ans. Elle y a occupé le poste de directrice Channel pendant huit ans.

Son expérience managériale s’est construite sur plusieurs sites stratégiques pour l’entreprise, à Casablanca, Bezons et Montpellier, avec plus de quinze années passées à la tête d’équipes locales ou régionales. Elle prend aujourd’hui la direction d’une organisation Channel confrontée à de nombreux défis, entre montée en puissance des services managés, évolution du modèle cloud et adaptation des partenaires à la demande client.

« Je suis honorée de prendre la tête de la division Channel France dans une période aussi déterminante pour notre écosystème. Forte de ces années passées aux côtés de nos partenaires, je suis convaincue que c’est ensemble que nous continuerons à accélérer la transformation numérique de nos clients », déclare Laure Benezeth, Channel Leader France, Dell Technologies.

Un passage de relais dans la continuité

Laure Benezeth succède à Florence Ropion, qui a joué un rôle structurant dans la stratégie Channel de Dell Technologies en France. Elle occupait depuis cinq ans les fonctions de Vice President and Managing Director France. Cette évolution intervient dans un contexte où les relations avec les partenaires de distribution prennent une importance croissante dans les stratégies de conquête et de fidélisation des comptes.

« Laure est une professionnelle reconnue et engagée, avec une connaissance fine de nos partenaires et de notre stratégie Channel. Sa nomination est une excellente nouvelle pour notre écosystème. Je suis ravie de lui passer le flambeau et je suis convaincue qu’elle saura poursuivre et amplifier cette dynamique », déclare Florence Ropion, Vice President and Managing Director Grands Comptes Privés, Dell Technologies.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie IT, dont près de 20 passés chez Dell Technologies, Florence Ropion a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les ventes (Public, Large Commercial, Channel, OEM) et dans le marketing, en France comme en Europe. Son nouveau rôle au sein du segment GCP s’inscrit dans une volonté de renforcer l’accompagnement des grandes entreprises dans leurs projets d’infrastructure, de cybersécurité et de transformation numérique.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.