Startup : Défense Angels s’allie à l’ESN Fidelilium pour sécuriser les deeptech sensibles

L’accord vise à accompagner les startups technologiques issues de secteurs comme la défense, l’intelligence artificielle ou encore le quantique, sur leurs enjeux de sécurité et de conformité.

Un appui cybersécurité pour les startups deeptech

En intégrant FIDELILIUM en tant que professionnel associé, Défense Angels entend structurer davantage l’accompagnement proposé à son portefeuille de startups. L’accord prévoit notamment la mise en œuvre d’audits de sécurité, d’analyses flash et de tests d’intrusion, pour répondre aux exigences croissantes des investisseurs et des marchés publics sur la robustesse des systèmes d’information.

Les jeunes pousses accompagnées évoluent dans des domaines particulièrement exposés : défense, cybersécurité, spatial (new space), IA, drones, photonique ou encore technologies quantiques. Autant de secteurs où les exigences en matière de souveraineté numérique et de sécurité réglementaire s’intensifient, notamment avec l’entrée en vigueur prochaine de la directive européenne NIS 2.

L’accord prévoit aussi l’intégration de modules de sensibilisation à la cybersécurité dans les parcours de formation proposés par Défense Angels à ses startups. Ces formations seront animées par les équipes de FIDELILIUM. Elles visent à renforcer la culture du risque numérique dès les premières phases de développement, dans une logique d’anticipation.

NIS 2, ISO 27001 : la conformité comme levier de croissance

Sur le plan réglementaire, FIDELILIUM accompagnera les jeunes entreprises dans la mise en conformité avec des référentiels comme ISO 27001 ou NIS 2, un enjeu crucial pour accéder à certains marchés stratégiques, notamment dans le secteur public ou les filières critiques.

Du côté de Défense Angels, ce partenariat marque un pas supplémentaire vers une professionnalisation accrue de l’accompagnement des startups à fort enjeu technologique. « Nous sommes ravis de coopérer avec FIDELILIUM. Leur expertise en cybersécurité est essentielle pour garantir la sécurité et la résilience des startups que nous soutenons. Ce partenariat est une étape importante pour renforcer notre engagement envers l’innovation technologique sécurisée », commente Guy Gourevitch, président de Défense Angels.

Même enthousiasme chez FIDELILIUM, qui y voit l’opportunité de mettre son expertise au service d’un écosystème en plein essor. « Ce partenariat avec Défense Angels nous permet de contribuer activement à la sécurisation des innovations technologiques. Nous sommes impatients de travailler avec les startups prometteuses de Défense Angels et de les aider à naviguer dans le paysage complexe de la cybersécurité », déclare Nicolas Malbec, CEO de FIDELILIUM.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.