L’ESN ACENSI mise sur la formation et intègre l’École Hexagone à son écosystème

Le groupe de conseil en systèmes d’information ACENSI a annoncé l’acquisition de l’École Hexagone, une école supérieure d’informatique fondée en 2020 et spécialisée dans les domaines du numérique et de l’innovation.

Fondé en 2003, ACENSI est un acteur international du conseil en systèmes d’information, comptant plus de 1 800 collaborateurs. Le groupe accompagne ses clients dans leur transformation digitale, en apportant expertise, innovation et performance.

Former autrement : l’ambition numérique de l’École Hexagone

L’École Hexagone, quant à elle, propose des formations de niveau Bac à Bac+5, notamment en intelligence artificielle, cyberdéfense, architecture des systèmes d’information et industries numériques durables. Elle se distingue par son engagement en faveur de la souveraineté numérique française et européenne, en formant des ingénieurs capables de concevoir et de mettre en œuvre des solutions technologiques autonomes.

« En intégrant l’École Hexagone à son écosystème, ACENSI entend non seulement participer activement à la formation des talents de demain, mais aussi accompagner ses clients et ses collaborateurs dans leur montée en compétences. », confirme l’ESN.

Ce rapprochement s’inscrit dans une logique de continuité stratégique pour ACENSI, qui souhaite soutenir l’émergence de nouveaux profils dans le secteur numérique tout en consolidant ses expertises internes. Il reflète également une volonté commune de promouvoir une approche éthique et responsable du numérique, en mettant l’accent sur la qualité de la formation et l’adéquation avec les besoins du marché. Avec cette acquisition, ACENSI renforce sa position d’acteur majeur du conseil en systèmes d’information, tout en affirmant son engagement en faveur de la formation et de l’innovation dans le secteur du numérique.

