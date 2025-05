NetApp et Intel s’attaquent aux freins de l’IA d’entreprise

Baptisé NetApp AIPod Mini, ce nouveau système s’adresse aux entreprises souhaitant exploiter l’IA à partir de leurs données internes, sans disposer d’une expertise technique poussée ni de budgets importants.

IA générative : NetApp mise sur l’inférence avec Intel Xeon

Si les grandes entreprises adoptent l’IA pour optimiser leurs processus, la mise en œuvre reste souvent freinée par le manque de solutions adaptées aux besoins des différentes unités métiers. Les solutions d’IA génériques, même accessibles, ne répondent pas toujours aux exigences opérationnelles ou réglementaires. Or, selon une étude de la Harvard Business School, les professionnels dotés d’outils IA améliorent leur productivité de 12,2 % et réalisent leurs tâches 25,1 % plus rapidement.

NetApp AIPod Mini vise justement à combler ce fossé. Conçu autour d’un socle technologique NetApp associé aux processeurs Intel Xeon 6 avec extensions Intel AMX, le système entend fournir une solution d’inférence IA « prête à l’emploi », centrée sur la donnée. Il s’appuie sur un stockage 100 % flash, une gestion avancée des données, et une intégration Kubernetes pour permettre une personnalisation rapide et une mise en production simplifiée.

Dallas Olson, directeur commercial de NetApp, affirme : « Notre mission est de mettre l’IA au service de chaque équipe à tous les niveaux, sans les obstacles traditionnels de la complexité ou du coût. NetApp AIPod Mini avec Intel offre à nos clients une solution qui non seulement transforme la façon dont les équipes peuvent utiliser l’IA, mais facilite également la personnalisation, le déploiement et la maintenance. Nous transformons les données d’entreprise exclusives en résultats commerciaux puissants. »

Une architecture pensée pour les cas d’usage métiers

L’infrastructure NetApp AIPod Mini repose sur un cadre ouvert, l’Open Platform for Enterprise AI (OPEA), pensé pour les entreprises souhaitant garder la maîtrise de leurs données tout en bénéficiant d’une approche modulaire. Elle propose des workflows RAG (Retrieval-Augmented Generation) pré-packagés permettant, par exemple, aux directions juridiques d’automatiser la recherche documentaire, aux acteurs du retail de personnaliser l’expérience client et d’ajuster les prix en temps réel, ou encore aux industriels d’optimiser la maintenance prédictive.

L’offre se veut accessible : conçue pour les PME comme pour les départements de grands groupes, elle promet des performances de niveau entreprise avec un ticket d’entrée réduit. La solution est également sécurisée, grâce aux capacités de cyber-résilience intégrées à NetApp ONTAP®, incluant la traçabilité, la gestion des versions et les contrôles d’accès, avec traitement des données sur site.

Greg Ernst, vice-président et directeur général d’Intel Americas, ajoute : « Une bonne solution d’IA doit être à la fois puissante et efficace pour garantir un fort retour sur investissement. En combinant les processeurs Intel Xeon avec les capacités robustes de gestion et de stockage des données de NetApp, la solution NetApp AIPod Mini offre aux entreprises la possibilité de déployer l’IA pour relever leurs défis uniques. Cette solution permet aux utilisateurs d’exploiter l’IA sans le fardeau d’une infrastructure surdimensionnée ou d’une complexité technique inutile. »

Un écosystème de partenaires pour soutenir le déploiement

NetApp prévoit un lancement mondial de sa solution à l’été 2025, avec le soutien de plusieurs partenaires de distribution et d’intégration. En France comme à l’international, la solution sera commercialisée par des acteurs tels qu’Arrow Electronics et TD SYNNEX, tandis que des intégrateurs comme Insight Partners, CDW, Presidio ou Long View Systems assureront le déploiement et le support des projets IA.

Cette approche indirecte laisse entrevoir des opportunités concrètes pour les revendeurs, intégrateurs et MSP qui accompagnent leurs clients dans l’adoption de l’IA en environnement hybride ou on-premises, avec des solutions industrialisées mais adaptables aux spécificités métiers.

