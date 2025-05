Gestion DMARC : Sendmarc rejoint le catalogue BeMSP

Dans ce contexte, le VAD BeMSP annonce la distribution de la solution Sendmarc, spécialisée dans la gestion des protocoles DMARC, SPF et DKIM. L’objectif : permettre aux prestataires IT et MSP de proposer à leurs clients une réponse concrète et rapide à ces menaces.

DMARC, SPF, DKIM : des protocoles clés pour la cybersécurité email

L’usurpation d’identité par email figure toujours parmi les vecteurs d’attaque les plus utilisés par les cybercriminels. Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent pas de dispositifs d’authentification adéquats pour protéger leurs domaines, notamment via le protocole DMARC. Selon BeMSP, cette faille est encore largement ignorée dans les PME, malgré la multiplication des attaques ciblées.

La plateforme Sendmarc permet aux MSP de déployer une protection DMARC complète en moins de 90 jours, avec un objectif de conformité en mode « p=reject », garantissant que seuls les emails autorisés peuvent être envoyés depuis un domaine donné. L’outil automatise la mise en œuvre des protocoles DMARC, SPF et DKIM, souvent complexes à configurer, et fournit aux partenaires un tableau de bord clair pour suivre la progression de la sécurisation.

Sendmarc, un outil opérationnel face aux attaques par usurpation

Avec cette nouvelle distribution, BeMSP élargit son catalogue de solutions cloud à forte valeur ajoutée pour les prestataires informatiques. L’intégration de Sendmarc vise à répondre à une demande croissante des MSP de sécuriser les domaines de leurs clients, tout en leur permettant de se positionner sur des sujets à la fois techniques et stratégiques.

« Trop souvent, les entreprises pensent être à l’abri de la fraude par email, alors même qu’elles n’ont pas mis en place les protections les plus élémentaires comme le DMARC. Ce décalage entre la perception du risque et la réalité des attaques ouvre un boulevard aux usurpateurs d’identité. Avec Sendmarc, nous donnons aux MSP un levier immédiat et concret : la capacité de montrer à leurs clients là où se situe la faille… et surtout, de la corriger simplement. C’est une vraie opportunité pour les prestataires IT d’apporter de la valeur sur un sujet critique, trop souvent laissé de côté », explique Thomas Bresse, CEO de BeMSP.

Pour Sendmarc, le partenariat avec BeMSP renforce sa présence sur le marché français des MSP et des VAR. « Notre mission est de fournir la meilleure plateforme de gestion DMARC aux MSP et VAR, et grâce à des partenaires distributeurs à forte valeur ajoutée comme BeMSP, ainsi qu’à notre équipe d’experts, nous faisons de cette ambition une réalité », déclare Sacha Matulovich, cofondateur et Chief Strategy Officer de l’éditeur.

Un marché encore sous-exploité, stratégique pour les MSP

Créée en 2018, Sendmarc cible les organisations de toutes tailles qui souhaitent sécuriser leurs communications par email. Pour les MSP, l’automatisation proposée par la solution et son approche pédagogique en font un levier de différenciation face aux approches plus traditionnelles de cybersécurité.

BeMSP continue ainsi à structurer une offre centrée sur la proactivité et la récurrence, adaptée aux modèles économiques des services managés. Cette nouvelle brique s’inscrit dans une stratégie de distribution orientée vers des solutions opérationnelles pour les prestataires IT, notamment dans le domaine de la cybersécurité email, de plus en plus surveillé par les RSSI et les décideurs métiers.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.