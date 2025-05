Lenovo confie la direction d’ISG EMEA à Per Overgaard

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de transformation des infrastructures IT et de montée en puissance des projets liés à l’intelligence artificielle dans la zone.

Une expérience issue d’IBM, HP et Lenovo

Per Overgaard évolue dans le secteur IT depuis plus de deux décennies. Avant de rejoindre Lenovo en 2015, à la suite du rachat de System X à IBM, il a occupé plusieurs fonctions de direction chez IBM et HP. Ce parcours lui confère une expertise sectorielle étendue et une capacité reconnue à structurer des organisations complexes à l’échelle internationale.

Depuis son arrivée chez Lenovo, il a accompagné la structuration de la division ISG dans la région EMEA, notamment en lien avec les enjeux de modernisation des datacenters et de transition vers des infrastructures hybrides. Il prend désormais la direction d’un pôle stratégique, à un moment où les entreprises du secteur public comme privé renforcent leurs investissements dans des architectures adaptées aux charges de travail liées à l’IA, à l’analyse de données et au cloud.

Per Overgaard aura pour mission d’assurer l’alignement de l’offre ISG avec les attentes des DSI et responsables infrastructures. La stratégie annoncée met l’accent sur la proximité client, la continuité industrielle en Europe et la collaboration avec l’écosystème de distribution. Lenovo dispose notamment d’un site de production en Hongrie, présenté comme un levier pour garantir une fabrication locale et répondre aux enjeux de souveraineté, de résilience logistique et de durabilité.

Renforcer la stratégie infrastructures en Europe

« Travailler depuis près de dix ans aux côtés de collègues et de partenaires aussi talentueux chez Lenovo a été un réel privilège. Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée pour accompagner l’évolution de notre activité ISG à l’échelle EMEA. C’est une région riche en opportunités, en innovation et en diversité. Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à construire des relations solides, à soutenir une croissance durable et à proposer des technologies qui ont un véritable impact », déclare Per Overgaard.

Lenovo réaffirme par ailleurs que les partenaires – distributeurs, revendeurs, intégrateurs et MSP – resteront un pilier de sa stratégie dans la zone EMEA. La marque mise sur un modèle collaboratif visant à garantir la valeur, l’agilité et la capacité de déploiement de ses solutions, qu’il s’agisse de serveurs, de stockage ou d’architectures hyperconvergées. Le rôle de Per Overgaard consistera notamment à renforcer ces relations, dans une région marquée par une forte hétérogénéité des marchés IT.

