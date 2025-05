ESN : Experteam enregistre 28 % de croissance et atteint 26,6 M€ de chiffre d’affaires en 2024

La société française Experteam, spécialisée dans le conseil et les services IT, affiche une croissance de 28 % en 2024, avec un chiffre d’affaires dépassant les 26,6 millions d’euros.

Un résultat qui place l’entreprise au-dessus de la moyenne du secteur numérique et témoigne d’une dynamique portée par la demande en services managés, Cloud et transformation des environnements de travail.

Un positionnement renforcé sur les services Cloud et l’infogérance

Experteam accompagne les entreprises, les organisations publiques et les ETI dans leur transition numérique, avec des compétences réparties autour du Cloud (Azure et AWS), de la cybersécurité, de la data, du développement applicatif et de la modernisation des environnements de travail.

En 2024, tous les pôles d’activité ont contribué à la croissance. L’entreprise a notamment renforcé son offre Modern Workplace, étendu ses activités d’infogérance et structuré ses services managés. Elle a parallèlement développé son réseau de partenaires technologiques et commerciaux, en rejoignant notamment le cercle restreint des partenaires de Bleu, la coentreprise cloud souverain fondée par Orange et Capgemini. Experteam a aussi consolidé ses liens avec Microsoft, Nexthink et BlueVoyant. Grâce à ces partenariats et à de nouveaux référencements publics et privés, la société a pu élargir son portefeuille clients et gagner en visibilité dans des environnements réglementés.

Une stratégie tournée vers l’IA et la croissance externe

Experteam anticipe une nouvelle phase d’expansion pour 2025. L’entreprise mise notamment sur l’IA générative comme axe structurant de développement. Cette orientation vient compléter ses savoir-faire historiques en Cloud et cybersécurité.

L’ESN s’appuie sur plus de 200 collaborateurs répartis sur plusieurs pôles d’expertise. Elle prévoit de renforcer ses effectifs pour accompagner la croissance de ses activités. Elle annonce également une évolution de son organisation, avec la création de filiales, afin d’améliorer son agilité opérationnelle et d’étendre ses champs d’intervention. La trajectoire de l’entreprise repose sur une volonté d’allier expertise technique et accompagnement personnalisé.

Sébastien Marche, directeur général d’Experteam, commente ces résultats : « Je suis fier de cette progression remarquable, qui récompense l’engagement sans faille de nos équipes. Notre mission est d’accompagner nos clients avec exigence et proximité pour les aider à atteindre leurs objectifs. Avec cette même volonté, nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape dans notre développement, en adaptant notre organisation pour répondre toujours mieux aux nouveaux besoins et usages. Dans ce contexte, nous prévoyons de renforcer nos effectifs et de consolider nos partenariats pour continuer à innover et à relever les défis de demain. »

