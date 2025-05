Du produit au service : comment l’UCaaS redéfinit la stratégie des intégrateurs IT

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Olivier Marcillaud, Managind Director de Dstny France, qui se prête à l’exercice.

En forte transformation, les processus de communication des entreprises amènent les distributeurs, intégrateurs et MSP à repenser leurs stratégies de croissance et à faire évoluer leurs offres de services pour répondre aux nouvelles attentes des PME et des ETI. Dans ce contexte, unifier les canaux de communication et les rendre accessibles en tous lieux sont aujourd’hui un axe stratégique.

Proposer des guichets centralisés simples à mettre en œuvre

Le Channel IT ne peut se contenter de commercialiser des solutions isolées et qui ne communiquent pas entre elles. En ce sens, l’approche UCaaS offre toutes les garanties nécessaires pour réunir des outils de collaboration modernes et générateurs de productivité. Téléphonie, convergence fixe et mobile, visioconférence, chat, intégration Teams… tous ces vecteurs de communication sont alors disponibles en un point unique et facilement accessibles, participant activement au développement du travail hybride efficient.

S’ouvrir vers le SI et ses composantes

En se tournant vers des solutions de communications unifiées de nouvelle génération, les intégrateurs sont également en mesure d’accéder à de nouveaux projets ou d’étendre leur champ d’intervention. Ainsi, ils pourront par exemple permettre de donner une nouvelle dimension aux plateformes de communication en les connectant aux CRM et ERP de leurs clients. Il sera alors possible d’accroître leurs offres de services et de proposer à leurs clients une nouvelle valeur ajoutée.

Accompagner les clients dans leur bascule vers le mobile

Pouvoir communiquer efficacement sur son mobile est aujourd’hui incontournable et répond aux attentes des collaborateurs et notamment des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. En ce sens, les apps sont largement plébiscités dans la sphère professionnelle. Les solutions UCaaS s’inscrivent dans cette dynamique et permettent aux distributeurs et intégrateurs d’accompagner la révolution mobile et de donner une vraie dimension à l’approche Mobile First.

Devenir un véritable opérateur de service

Enfin, en intégrant une offre de communication unifiée dans leur catalogue, les professionnels du Channel IT pourront renforcer leur avantage concurrentiel en accédant à de puissants outils d’administration leur permettant de piloter l’intégralité de la relation avec leurs clients : ouverture des lignes, gestion des demandes, facturation… Autant d’éléments permettant de professionnaliser leurs démarches, de renforcer leur qualité de service et de fidéliser leurs clients.

La communication unifiée est donc un puissant accélérateur de croissance pour les distributeurs, MSP et intégrateurs qui cherchent à accroitre rapidement leurs activités et à accompagner efficacement leurs clients dans leur transformation digitale.

