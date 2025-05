Data marketing : imagino structure son écosystème partenaires autour d’un accompagnement éditeur-intégrateur

Annoncé en début d’année, le programme partenaires d’imagino vise à accompagner la croissance de l’éditeur tout en maintenant un niveau constant de qualité dans la mise en œuvre de sa solution. Il s’adresse prioritairement aux intégrateurs, désormais au cœur du dispositif de déploiement. L’objectif est de formaliser les engagements de part et d’autre, en définissant clairement les rôles et les niveaux d’implication.

Data marketing : imagino structure ses alliances partenaires

Le programme s’organise autour de trois niveaux – Platinum, Gold et Silver – définis selon l’ancienneté du partenariat, le volume de projets menés, ainsi que les ressources et expertises mobilisées. À ce jour, il fédère 3 partenaires Platinum, 3 partenaires Gold et une dizaine de partenaires Silver. Tous interviennent dans les domaines du marketing, de la data ou de l’intelligence artificielle.

imagino s’appuie sur un accompagnement systématique éditeur-partenaire. Contrairement à d’autres acteurs du marché, l’éditeur délègue l’ensemble de l’implémentation à des intégrateurs tiers, formés et certifiés. Ces derniers bénéficient d’un accès illimité à la formation, ainsi que d’un point trimestriel – le Product Show – dédié aux mises à jour de la roadmap. Ils disposent des mêmes informations que les équipes internes, dans un souci de cohérence et de transparence.

Un modèle tripartite assumé et sélectif

Ce positionnement clair d’imagino repose sur une approche tripartite systématique : éditeur, intégrateur et client sont impliqués ensemble dès les premières étapes du projet. Ce fonctionnement permet d’accélérer l’exécution, d’assurer un suivi continu et de répondre à l’évolution des besoins sur le long terme.

« Le partenariat est au cœur de notre approche. Dès les premières étapes d’un projet, nos partenaires sont impliqués aux côtés des équipes imagino et du client. Leur expertise technique et leur capacité d’innovation sont des leviers essentiels pour délivrer des projets à fort impact. » explique Benoît Gourdon, Global VP Strategic Alliances, imagino.

imagino indique que cette approche contribue directement à un taux d’attrition client très bas, signe d’un haut niveau de satisfaction. La sélection des partenaires reste volontairement restreinte, l’éditeur préférant privilégier la qualité à la quantité.

Une logique d’écosystème axée sur la performance

La volonté affichée est d’assurer une continuité de service au-delà du simple déploiement initial. Les intégrateurs peuvent continuer à accompagner les clients sur les phases post-implémentation, en fonction de leurs besoins métiers ou technologiques. L’éditeur mise sur un modèle évolutif, adapté aux objectifs des marques en matière de personnalisation et de performance.

imagino affirme ainsi sa stratégie en matière de collaboration partenaire : un accompagnement spécialisé, une formation continue et une implication sur mesure, alignés avec sa vision produit d’une Customer Engagement Platform (CEP) low-code, pilotée par l’IA et orientée omnicanal.

Crédit photo : Benoit Gourdon, Imagino (compte Linkedin)

