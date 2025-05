Canalys 2025 : Keepit renforce son ancrage dans la sauvegarde SaaS souveraine

Seule société exclusivement positionnée sur la sauvegarde SaaS à figurer dans la catégorie « Champion », Keepit voit son positionnement auprès des partenaires renforcé, un an après le lancement de son programme dédié.

Canalys valorise la dynamique channel de Keepit

Selon Canalys, les fournisseurs identifiés comme « Champions » dans son Matrix annuel se distinguent à la fois par leur excellence technologique et par la qualité de leur engagement auprès du channel sur les douze derniers mois. Le cabinet s’appuie sur des données issues d’analystes et sur les retours directs de partenaires de distribution.

« L’évolution de Keepit vers le statut de Champion dans le Matrix Canalys est le résultat de ses investissements dans ce canal de distribution, de son expansion géographique, des retours positifs des MSP et des avancées de son produit », indique Robin Ody, analyste principal chez Canalys. Il précise que l’entreprise a nommé un nouveau Chief Product Officer en charge de la protection des données SaaS, élargi sa couverture à travers les marketplaces cloud, renforcé son infrastructure mondiale, et développé du contenu à destination des MSP axé sur la cyber résilience, l’assurance cybersécurité et la conformité.

Un programme partenaires lancé début 2024

Le réseau de partenaires Keepit, lancé officiellement en janvier 2024, a pour objectif de fournir aux MSP, revendeurs et distributeurs une offre structurée autour de la sauvegarde cloud des données SaaS, de la conformité réglementaire (NIS2, DORA, RGPD) et de la continuité d’activité. Actif en Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique (ANZ), le programme suit une stratégie « partner first » revendiquée par l’éditeur.

« Nos partenaires de distribution sont confrontés à des défis qui exigent des solutions de sauvegarde et de récupération sécurisées et fiables. L’offre de Keepit aide les MSP à élargir leur portefeuille avec une solution de sauvegarde intelligente garantissant la cyber résilience et la continuité des activités, tout en fournissant un partenaire local ayant une présence mondiale », souligne Liz Barnhart, vice-présidente des alliances stratégiques mondiales chez Keepit.

Selon Cyril Vanagt, European Partner Success Leader chez Keepit, cette distinction « démontre l’engagement de Keepit auprès des MSPs en particulier, à construire un programme d’accompagnement qui répond aux vrais besoins de ses partenaires et de leurs clients en matière de sauvegarde souveraine des données dans les applications SaaS ».

Des enjeux de souveraineté et de conformité de plus en plus présents

L’architecture technique de Keepit repose sur une infrastructure propriétaire, sans recours à des prestataires externes, et héberge les données dans des centres localisés aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. Cet ancrage local vise à répondre aux exigences croissantes des clients en matière de souveraineté et de conformité des données.

« Jamais la volonté de protéger localement, dans l’Union Européenne, ses données SaaS n’a été aussi présente qu’aujourd’hui », affirme Cyril Vanagt. « Un nombre croissant de nos partenaires recherchent une solution indépendante de protection, de sauvegarde et de récupération de données, qui garantit que les données soient en Europe. Seul Keepit est à même de leur offrir, et c’est cette valeur que récompense Canalys aujourd’hui. »

Face à la multiplication des ransomwares, à l’essor des normes réglementaires et à la nécessité pour les entreprises de maintenir la continuité opérationnelle, les solutions de sauvegarde deviennent un levier stratégique. Pour les MSP, elles s’intègrent aux plateformes de services managés aux côtés des outils RMM et de cybersécurité.

