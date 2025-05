IA dans le secteur public : SCC France lance ConversIA, une solution documentaire souveraine

ConversIA se distingue par une approche intégrée et souveraine. Hébergée sur site ou dans les infrastructures du client, la solution repose sur un serveur IA haute performance, équipé de GPU NVIDIA et de processeurs optimisés pour les charges de travail en intelligence artificielle. Elle comprend un système de stockage sécurisé, conçu pour protéger les données sensibles, et un moteur conversationnel avancé fondé sur la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Un assistant conversationnel déployé sur site ou en datacenter

Ce moteur permet de générer des réponses contextualisées, sourcées et compréhensibles à partir de documents variés : fichiers PDF, Word, intranets, SharePoint, bases SQL ou contenus web internes. L’ensemble est livré, configuré, testé et maintenu en condition opérationnelle par les équipes de SCC. « Notre ambition avec ConversIA est claire : démocratiser l’intelligence artificielle documentaire. Comme Free a changé le marché des télécoms avec le forfait illimité, nous proposons une solution IA complète, souveraine et abordable, qui permet à toutes les organisations de déployer un assistant intelligent à grande échelle. », explique Yoann Delanos, Responsable AVV IDF et en charge de la practice DATA/IA chez SCC France.

ConversIA est proposée sous forme de packs modulaires, adaptés aux tailles et besoins des clients, à partir d’une tarification forfaitaire de moins de 90 000 euros. L’offre est disponible en CAPEX ou OPEX, selon les préférences budgétaires des acheteurs. Contrairement à de nombreuses offres du marché perçues comme opaques ou peu compatibles avec les exigences de souveraineté, ConversIA mise sur la transparence tarifaire et l’agilité technologique. La solution reste agnostique vis-à-vis des modèles d’intelligence artificielle utilisés. Les organisations peuvent ainsi intégrer des modèles open source ou propriétaires, en fonction de leurs choix techniques et des contraintes de conformité, notamment en matière de RGPD.

Des cas d’usage multiples pour les fonctions publiques et métiers

ConversIA cible des usages concrets au sein des directions métiers, juridiques ou RH, mais aussi dans le secteur public. Elle permet notamment de répondre automatiquement à un grand volume de sollicitations internes ou externes en quelques secondes, à partir de corpus réglementaires hétérogènes. La solution est conçue pour faciliter l’analyse de documents complexes, la recherche d’information contextuelle, ou encore l’automatisation de réponses récurrentes. Parmi les usages évoqués figurent la conformité, l’archivage intelligent, la vulgarisation de contenus techniques ou encore l’innovation pédagogique.

Avec plus de 3 300 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en France, SCC s’appuie sur ses compétences en architecture, infrastructure, cybersécurité et traitement de la donnée pour proposer un accompagnement de bout en bout. L’intégration de ConversIA inclut des services d’audit, de formation, d’adaptation métier et de support continu. Objectif : garantir l’évolutivité des usages et l’adoption durable de la solution par les équipes internes.

