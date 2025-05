HPE introduit un “disjoncteur numérique” dans son cloud privé

À l’occasion de la RSA Conference 2025, Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce de nouvelles fonctionnalités sur ses plateformes HPE Aruba Networking et HPE GreenLake, destinées à renforcer la sécurité des environnements cloud hybrides et souverains.

Ces annonces s’inscrivent dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle, l’accroissement des volumes de données et un durcissement des exigences de souveraineté numérique.

Des infrastructures mieux préparées aux cybermenaces émergentes

L’une des principales évolutions concerne HPE Private Cloud Enterprise, qui intègre désormais un mécanisme inédit de « disjoncteur numérique ». En cas de détection de menace, cette fonction permet une déconnexion temporaire d’Internet de l’infrastructure, répondant aux exigences du règlement européen DORA (Digital Operational Resilience Act) sur la résilience opérationnelle numérique. Cette capacité vise à limiter la propagation des attaques tout en assurant la continuité des services critiques.

HPE propose également une gestion cloud déconnectée, spécifiquement conçue pour les environnements souverains. Cette option permet un isolement complet et permanent de certaines infrastructures, un enjeu crucial pour les secteurs réglementés ou opérant dans des contextes géopolitiques sensibles.

Les mises à jour des plateformes HPE s’appuient sur une stratégie de cybersécurité unifiée, de l’edge au cloud. L’éditeur annonce un renforcement de ses contrôles d’accès Zero Trust, avec des règles de sécurité affinées selon les identités, les appareils et les données. Cette logique vise à répondre à des menaces de plus en plus sophistiquées, notamment celles liées à l’intégration accélérée de l’intelligence artificielle dans les processus métiers.

Une approche Zero Trust renforcée et des services étendus

Des services experts sont désormais disponibles pour accompagner les entreprises dans la sécurisation de leurs clouds souverains. Ils incluent des solutions de gouvernance, de prévention avancée des intrusions et d’observabilité unifiée. L’objectif est d’aider les organisations à concilier innovation, conformité et gestion des risques.

Les annonces de HPE traduisent une volonté de se positionner sur les projets stratégiques liés à la protection des données sensibles. Pour Gregory Gatineau, Category Manager HPE Aruba Networking : « L’adoption massive de l’IA expose les organisations à des menaces plus sophistiquées. Les solutions de sécurité HPE leur permettent de mieux se protéger, d’atténuer les risques et de renforcer leur résilience ».

Avec cette évolution, HPE poursuit le développement de sa plateforme GreenLake, au cœur de sa stratégie de cloud hybride. En y intégrant des mécanismes de sécurité adaptatifs, l’entreprise entend adresser les besoins croissants des organisations en matière de conformité réglementaire, de souveraineté numérique et de continuité opérationnelle.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.