ESN : croissance à deux chiffres pour Aymax, portée par SAP et l’IA

Dans un contexte de net ralentissement du marché français des ESN, Aymax enregistre une progression de 12,5 % de son chiffre d’affaires en 2024, contrastant avec la croissance moyenne du secteur limitée à 0,7 % selon Numeum. Fondée en 2014 et spécialisée dans l’intégration de solutions SAP, l’entreprise mise sur une stratégie articulée autour de l’international, de la proximité client et de l’innovation technologique.

Face au tassement de la demande en France, l’ESN renforce sa présence hors des frontières. Déjà implantée à Tunis, Bruxelles et au Caire, elle confirme sa stratégie de croissance externe en ouvrant un nouveau bureau à Lausanne en avril 2025. Ce positionnement vise à capter un marché suisse particulièrement mature en matière d’adoption des solutions SAP et marqué par une forte demande de migration vers le cloud.

Croissance externe : Aymax étend son maillage à l’international

En parallèle, Aymax structure son implantation en Égypte pour adresser les besoins du Moyen-Orient. L’entreprise y mène des campagnes commerciales et marketing ciblées pour capter un potentiel de croissance important. En Suisse, elle prévoit également la mise en place d’un incubateur pour start-up locales, dans une logique de transfert de compétences et de co-innovation.

Pour renforcer sa capacité de réponse sur un marché devenu plus concurrentiel, Aymax mise sur un accompagnement renforcé de ses clients existants. « Nous anticipons leurs besoins et élargissons l’éventail des services proposés afin de pouvoir répondre rapidement à chaque demande. », indique Maxime Cariou, CEO d’Aymax. L’ESN s’appuie également sur un programme de partenariat lancé il y a deux ans, baptisé Aymax Partner. Ce dispositif vise à fédérer des indépendants et d’autres ESN pour constituer un écosystème agile. En 2025, plus de 300 profils ont intégré ce réseau, ce qui permet à l’entreprise de mieux absorber la demande et d’élargir son champ d’intervention.

Investissements en R&D autour de SAP et de l’IA

Dans un secteur où l’innovation est devenue un critère de différenciation clé, Aymax intensifie ses efforts en R&D. L’entreprise développe une offre intégrée SAP et intelligence artificielle, avec des équipes formées aux dernières avancées de SAP Business AI. Cette dynamique s’appuie sur l’Aymax Lab, un laboratoire interne structuré autour de projets de R&D et de Proof of Concept. Piloté par un docteur en intelligence artificielle, ce pôle technologique vise à générer des solutions opérationnelles pour accompagner la transformation numérique des clients.

« Grâce à cette stratégie alliant développement international, excellence opérationnelle et innovation technologique, nous maintenons une dynamique de croissance en 2025. Nous mettons ainsi toutes les chances de notre côté pour consolider notre position parmi les acteurs de référence du marché tout en restant fidèle à nos valeurs : excellence, confiance, partage et résilience. », conclut Maxime Cariou.

Crédit photo : Maxime Cariou, fondateur et CEO d’Aymax (compte Linkedin)

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.