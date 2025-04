Panorama MSP : Quels sont les distributeurs plébiscités par les prestataires IT en France ?

La segmentation des partenaires IT reste complexe, tant de nombreux acteurs cumulent des activités de services, de cybersécurité ou de bureautique. Au moment de répondre à l’étude, 53,97 % des prestataires interrogés par le cabinet ndnm se définissaient principalement comme MSP, 24,30 % comme MSSP, 19,60 % comme prestataires informatiques traditionnels, et 2,13 % comme bureauticiens

La distribution IT vue par les prestataires de moins de 20 salariés

La répartition des entreprises par taille apporte également des éléments de contexte particulièrement important. Les répondants à l’étude sont ainsi majoritairement des petites structures : 38 % des prestataires interrogés déclaraient entre 1 et 5 salariés, 23 % entre 5 et 10, 15 % entre 10 et 20, et seulement 24 % au-delà de 20 salariés. Une typologie d’acteur qui va afficher dans l’étude sa préférence pour des distributeurs offrant une couverture large et complète des besoins, mais également une organisation commerciale adaptée à l’accompagnement de cet écosystème SMB.

Selon l’étude, 62 % des prestataires travaillent avec deux à quatre distributeurs, tandis que 32 % collaborent avec cinq à sept acteurs. Pour un chiffre médian légèrement supérieur à trois distributeurs. Cette concentration s’explique par l’étendue des catalogues proposés par les principaux distributeurs : TD SYNNEX, Ingram Micro et Also, qui concentrent ainsi la majorité des choix.

« Quels sont les grossistes avec lesquels vous travaillez ? » (Plusieurs réponses possible)

L’ensemble des distributeurs proposés aux répondants : Also, Arrow, BeMSP, Cris Réseaux, Exer, Exclusive Networks, Hermitage Solutions, Ingram Micro, Miel, Neovad, NetPoint, TD SYNNEX, Watsoft, et « autres ».

Un classement identique, que l’on observe l’ensemble des prestataires IT répondants, ou ceux se déclarant MSP. TD SYNNEX est ainsi sélectionné par 68,86 % des répondants, suivi d’Ingram Micro et d’Also. « TD SYNNEX est ultra majoritaire par rapport à l’ensemble des acteurs », note l’étude. La diversité de son offre, combinant matériel et services, rend le distributeur incontournable pour les prestataires IT.

L’impact des solutions SaaS et cyber sur la distribution

Derrière de top 5, d’autres acteurs émergent, comme Hermitage Solutions, EDOX ou Terra (Allemagne), mais restent plus marginaux auprès des répondants à l’étude. L’étude souligne également que, pour beaucoup de prestataires, les trois premiers distributeurs suffisent à couvrir la majorité de leurs besoins technologiques, ce qui réduit l’incitation à diversifier davantage leurs fournisseurs.

La prédominance des petites structures parmi les répondants explique l’absence des VAD dont l’activité est davantage tournée vers l’accompagnement des « gros » MSP et MSSP nationaux et internationaux, comme Miel, Exclusive Networks, et surtout Arrow, acteurs majeurs de l’écosystème IT français.

Les distributeurs spécialisés nationaux qui restent cependant en bonne place dans les mentions des MSP, face aux géants de la distribution mondiale. Et qui émergent comme partenaires privilégiés sur les outils 100% MSP. BeMSP est ainsi reconnu pour son offre Datto (RMM) et Autotask (PSA), des solutions particulièrement recherchées par les prestataires IT. Cris Réseau se distingue de son côté grâce à son partenariat avec Hornetsecurity (ex Vade) : « beaucoup d’acteurs français travaillent notamment avec HornetSecurity via Cris Réseaux, également distributeur de Stormshield », soulignant l’importance croissante de la cybersécurité dans les portefeuilles des prestataires.

Méthodologie : étude réalisée par le cabinet ndnm au premier trimestre 2025 auprès de plus de 200 prestataires informatiques et MSP en France.

