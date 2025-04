Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois d’avril ? (2e partie)

Ketan Tailor nommé Chief Customer Officer de Barracuda

Barracuda Networks, fournisseur de solutions de cybersécurité pour les entreprises de toutes tailles, annonce la nomination de Ketan Tailor au poste de Chief Customer Officer. Avec plus de 20 ans d’expérience, il rejoint Barracuda pour renforcer l’expérience client et accompagner la croissance de la plateforme de cybersécurité. Ancien Vice President Global Support chez Ping Identity, Ketan Tailor a transformé la fonction support en un levier de croissance et a également dirigé le support client pour Sophos sur le continent américain. « C’est une étape passionnante pour Barracuda, ses partenaires et ses clients, et je suis ravi de rejoindre une organisation aussi innovante et orientée client », déclare Ketan Tailor. Barracuda, acteur clé du marché de la cybersécurité, propose des solutions de protection contre les menaces complexes aux entreprises et aux partenaires du channel.

Didier Pichon devient Managing Director Office Services chez Ricoh France

Ricoh France, acteur majeur des services IT et documentaires pour les entreprises, nomme Didier Pichon au poste de Managing Director de la division Office Services Business France. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’IT (SAGE, BULL, EMC, MTI), il intègre également le Comité Exécutif de Ricoh France. Sa mission : structurer et unifier les entités Ricoh, Corelia et MTI pour accélérer la transformation digitale de ses clients. « L’arrivée de Didier marque une nouvelle étape dans l’accélération de notre stratégie « Digital Services » », souligne Raphaël Zaccardi, CEO de Ricoh France. Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de croissance du segment IT de Ricoh, au service des entreprises en France.

SQLI nomme Hélène Sigrand au poste de Chief Marketing Officer

SQLI, ESN européenne spécialisée dans les services digitaux pour les grandes marques, annonce la nomination d’Hélène Sigrand au poste de Chief Marketing Officer. Elle prend en charge la stratégie marketing mondiale, le positionnement de marque et l’acquisition de nouveaux clients dans les différents marchés européens. « Le marketing peut et doit jouer un rôle d’accélérateur de croissance, en créant de la valeur pour les équipes commerciales, en renforçant la reconnaissance de la marque », déclare Hélène Sigrand. Forte de plus de 20 ans d’expérience internationale dans le marketing B2B, notamment chez VISEO, elle aura pour mission de renforcer l’impact commercial et l’image de SQLI à l’échelle globale.

Sébastien Ory nommé VP EMEA Channel Partners chez AVEVA

AVEVA, éditeur mondial de logiciels industriels, confie à Sébastien Ory la responsabilité du développement du réseau de partenaires et distributeurs pour la région EMEA. Déjà Président d’AVEVA France, il conserve ce poste en parallèle. « Son expérience de l’industrie et de la transformation numérique est un atout pour AVEVA », précise Jesus Hernandez, nouveau SVP EMEA. Sébastien Ory dirigera plus de 40 collaborateurs sur la région, avec pour mission d’accroître les ventes indirectes, notamment auprès des secteurs énergie, agroalimentaire, pharmacie et industrie de l’eau. Il a précédemment occupé des fonctions de développement commercial mondial pour Schneider Electric Software.

Olivier Salaun devient Président Directeur Général d’Atraltech

Atraltech, spécialiste des solutions connectées anti-intrusion et anti-incendie, annonce la nomination d’Olivier Salaun au poste de Président Directeur Général. Diplômé de l’INP Grenoble et d’HEC Paris, fort de plus de 30 ans d’expérience industrielle, il pilotera la croissance internationale d’Atraltech, notamment en Europe du Sud. « Nous portons haut et fort l’ambition de consolider notre leadership en Europe », affirme Olivier Salaun. Après son carve-out en 2023 sous Otium Capital, Atraltech investit dans le digital, l’IoT, la télésurveillance et la R&D, avec une production 100 % française. La nouvelle usine de Crolles, équipée de panneaux photovoltaïques, marque cette ambition de production écoresponsable.

François Biola nommé Key Account Director chez Board of Cyber

Board of Cyber, startup française spécialisée dans la gestion du risque cyber par SaaS automatisé, annonce l’arrivée de François Biola au poste de Key Account Director. Il sera chargé du développement des grands comptes dans les secteurs Santé, Énergie et Services aux entreprises. « François Biola nous apporte une profonde connaissance du marché IT et cyber et une expérience de plus de 25 ans », souligne Luc Declerck, Managing Director. Ancien de Verizon Business et SFR Business, François Biola pilotera l’élargissement du portefeuille clients de Board of Cyber, qui accompagne déjà plus de 500 organisations.

Jean-François Pruvot devient RVP Europe du Sud chez Saviynt

Saviynt, spécialiste des plateformes cloud-native de gestion des identités et de la gouvernance (IAM), nomme Jean-François Pruvot Regional Vice President Europe du Sud. Il pilotera l’expansion de l’entreprise en France, Espagne, Portugal et Italie. « L’opportunité de bâtir une croissance durable sur des marchés clés est particulièrement motivante », déclare Jean-François Pruvot. Ancien dirigeant commercial chez CyberArk et MuleSoft, il dispose d’une solide expérience en IAM. Saviynt, en forte croissance en Europe, s’appuie en France sur un écosystème de partenaires comme Capgemini, KPMG, Aduneo ou Synetis pour accélérer l’adoption de ses solutions.

