Open source : Wazuh intègre les données d’ESET PROTECT, Inspect et Cloud Office Security

Dans un contexte de multiplication des outils de cybersécurité, ESET annonce une intégration directe de ses solutions avec la plateforme open source Wazuh. Cette collaboration vise à aider les PME et les grandes entreprises à centraliser et rationaliser la gestion de leurs données de sécurité.

Grâce à cette intégration, les données issues d’ESET PROTECT, ESET Inspect et ESET Cloud Office Security peuvent être importées directement dans Wazuh. En s’appuyant sur des API REST, la plateforme open source accède aux alertes, à la télémétrie et aux incidents détectés par les outils ESET.

Une intégration open source pour centraliser la cybersécurité

Cette approche facilite l’utilisation d’une interface unique pour la corrélation des événements de sécurité, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle des équipes IT. Les analystes peuvent également croiser les détections d’ESET avec d’autres journaux, réaliser des investigations approfondies et définir des procédures de réponse aux incidents.

Face à la complexité croissante de la gestion de la cybersécurité, ESET mise sur une stratégie API-first pour favoriser l’interopérabilité de ses solutions. Cette intégration répond ainsi aux attentes des entreprises à différents niveaux de maturité technologique, leur offrant une solution économique pour la surveillance et la conformité de leur environnement informatique. Les administrateurs peuvent générer des rapports de conformité et superviser leurs dispositifs de sécurité, y compris les équipements protégés par ESET, depuis la console Wazuh. L’objectif est de limiter le nombre d’outils nécessaires tout en optimisant la capacité de réponse aux incidents.

Optimiser la conformité et la surveillance des environnements IT

« Ces intégrations visent à réduire la charge opérationnelle des équipes et à fournir aux responsables sécurité des outils efficaces, tout en simplifiant leurs processus. En combinant les données des principales solutions ESET avec Wazuh, nos clients peuvent désormais piloter l’intégralité de leur environnement professionnel depuis une interface centralisée unique » commente Thierry Defois, Directeur des Opération ESET France.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie globale d’ESET d’élargir ses connexions à des solutions tierces, afin d’offrir aux entreprises davantage de flexibilité et de visibilité dans la gestion de leurs écosystèmes de sécurité.

