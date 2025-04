Agenda : avec Tech’Up 2025, FVS réunit les marques audiovisuelles à Saint-Ouen

Le distributeur FVS annonce une nouvelle édition de son salon Tech’Up, désormais programmée le mardi 3 juin 2025 à La Communale, à Saint-Ouen-sur-Seine. En changeant de date et de lieu, FVS souhaite proposer aux revendeurs, intégrateurs et MSP un événement plus estival, propice aux échanges et à la découverte de nouvelles solutions audiovisuelles.

Habituellement organisé en octobre, Tech’Up se tiendra cette année en juin afin d’éviter la congestion des salons de fin d’année et de capter l’attention à un moment plus favorable. Le salon sera ouvert en continu de 9h à 23h, offrant aux visiteurs une journée complète pour rencontrer les équipes FVS et plus d’une cinquantaine de marques du secteur de l’audiovisuel et de la collaboration.

Les exposants présenteront leurs dernières solutions technologiques et proposeront des démonstrations immersives. Les participants auront également la possibilité de réserver des créneaux de rendez-vous personnalisés avec les partenaires, après inscription préalable.

De nombreuses marques et innovations audiovisuelles au programme

Parmi les marques présentes cette année figurent Alizey Technology, Av Lease, Blaze Audio, Avonic, Beale Street, BenQ, Blustream, BrightSign, Cornered Audio, Digital Projection International, Epiphan Video, Ecler, HH Electronics, Humly, iiyama, Lenovo, Legrand AV, Led’up, Infiled, LG, Link’up, Novox, Newline Interactive, Netgear, Logitech, Ochno, Optoma, Owl Labs, Samsung, Promethean, Philips, Peerless, ScreenBeam, Screen’Up, TCL, Sony, Sennheiser, Screen’Up Audio, Vivaldi, Vogel’s et VuWall.

Les visiteurs pourront notamment découvrir la cabine insonorisée Screen’Up, capable de réduire de 25 décibels (+/- 5 dB) le bruit ambiant, une solution adaptée aux environnements ouverts pour les appels téléphoniques ou les visioconférences.

Une journée sous le signe de la convivialité et des tendances 2025

Tech’Up 2025 se déroulera dans un lieu conçu pour favoriser la convivialité, avec des animations marquantes et une grande fête estivale prévue en fin de journée. Cet événement vise également à offrir un panorama des grandes tendances qui structureront le marché de l’audiovisuel et de la collaboration au second semestre 2025 et au-delà.

Selon FVS, le nouvel agenda répond à trois objectifs : « éviter la saturation des salons de fin d’année, proposer un moment clé pour découvrir les tendances à venir, et offrir un cadre estival propice aux échanges ».

