[Distribution] AI : Arrow structure son programme d’accélération pour les partenaires IT

À travers une approche structurée et progressive, le distributeur souhaite répondre à la montée en puissance des cas d’usage AI et aux besoins d’accompagnement exprimés par les revendeurs, intégrateurs et MSP, en quête de compétences et de solutions adaptées.

Adoption de l’AI : Arrow propose une feuille de route aux partenaires IT

Avec ce programme baptisé « AI Accelerator », Arrow entend fournir un cadre opérationnel pour permettre à ses partenaires d’identifier des opportunités concrètes, de monter en compétences et de développer des offres à valeur ajoutée reposant sur l’intelligence artificielle. « Les partenaires de distribution qui bénéficient du programme d’accélération de l’AI peuvent découvrir des moyens uniques d’améliorer leurs compétences en AI et ainsi identifier de nouvelles opportunités commerciales alimentées par l’AI », commente Eric Gourmelen, vice-président international du cloud et de l’AI pour Arrow Enterprise Computing Solutions.

Le dispositif débute par une évaluation personnalisée des compétences et besoins des partenaires. Sur cette base, un parcours d’accompagnement sur mesure est proposé, articulé autour de trois piliers : formation, usage, et développement de solutions. La montée en compétence passe par l’AI Academy d’Arrow, un environnement de formation combinant contenu personnalisé, sessions pratiques et cas d’usage concrets. Objectif : permettre aux partenaires de prendre des décisions éclairées et d’intégrer progressivement l’AI dans leurs offres et leurs pratiques internes.

Vient ensuite le volet « Utilisation », via ArrowSphere AI, qui fournit un ensemble d’outils pour appliquer l’intelligence artificielle à différents processus commerciaux. Grâce à l’ArrowSphere Assistant, les partenaires peuvent notamment concevoir des assistants AI adaptés aux fonctions marketing, ventes ou service client.

Enfin, l’AI Factory permet aux partenaires de développer et mettre en œuvre leurs propres projets d’intelligence artificielle, avec l’appui des équipes techniques, avant-vente et ingénierie d’Arrow. Ces ressources sont accessibles à travers son réseau mondial de centres d’expérience.

Une logique d’impact business pour les partenaires

Avec un chiffre d’affaires de 28 milliards de dollars en 2024, Arrow Electronics renforce ici sa stratégie d’accompagnement des partenaires face aux mutations des usages numériques. Le programme cible des résultats concrets, tant sur le plan des compétences que de la performance commerciale. « L’AI transforme les entreprises à une vitesse révolutionnaire, et ce programme offre une approche pratique pour aider nos partenaires de distribution à créer un impact commercial immédiat grâce à une feuille de route axée sur l’AI », ajoute Eric Gourmelen.

Les bénéfices mis en avant incluent la rationalisation des opérations internes, une meilleure compréhension des opportunités offertes par l’intelligence artificielle, ainsi qu’un accompagnement technique pour concevoir des solutions sur mesure à destination des clients finaux.

