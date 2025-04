RETEX MSSP : VFLIT mise sur la proximité pour accompagner les PME sur leurs enjeux cyber

Président du groupe VFLIT, Dave Lecomte revient sur la structuration progressive de leur modèle MSSP, adossé à une infogérance de proximité.

Comment évolue la demande des PME sur les enjeux de cybersécurité ?

Dave Lecomte : Depuis début 2025, nous constatons une forte intensification des sollicitations. En deux mois, nous avons été mobilisés sur autant de dossiers qu’en une année complète. Ce n’est pas uniquement lié à une hausse des attaques : il y a aussi une attente plus forte d’accompagnement structuré, de pilotage, de clarification. Les entreprises, y compris les plus petites, attendent désormais que nous proposions, que nous anticipions. Elles ne veulent plus simplement qu’on réagisse, mais qu’on les aide à structurer une trajectoire cyber dans la durée. Cette posture proactive devient un critère de choix.

Vous insistez sur une posture proactive. Qu’est-ce que cela implique concrètement ?

Un prestataire IT ne peut pas se contenter de répondre à une demande explicite : il doit être en mesure d’anticiper, de proposer, de structurer des plans, de piloter les projets dans le temps. Cela suppose une veille technologique permanente, une bonne connaissance du client, et une vraie implication des équipes. Cette posture est aujourd’hui attendue et valorisée par les entreprises, notamment dans un contexte d’incertitude où elles ont besoin d’interlocuteurs solides.

Quels freins persistent aujourd’hui dans les PME ?

Le niveau de maturité reste très hétérogène. Sur les systèmes d’information, on est encore loin d’un standard de sécurité satisfaisant. Le sujet avance, notamment grâce à la pression médiatique, aux politiques publiques, aux initiatives comme France Relance. Mais dans les faits, l’équipement est encore insuffisant. Il faut continuer à sensibiliser, à évangéliser, et surtout à accompagner avec des solutions concrètes, adaptées à chaque structure.

Comment structurez-vous cette offre cyber chez VFLIT ?

Nous avons constitué une cellule cybersécurité qui centralise les compétences : supervision, réponse à incident, déploiement de SIEM, SOAR, audits, tests d’intrusion, formation. Nous proposons aussi des services managés avec surveillance 24/7. Ce sont des briques que nous avons construites au fil des années, avec un vrai socle technologique et des outils adaptés aux PME. Nous intervenons auprès d’organisations de 50 à 300 postes, parfois davantage dans l’éducation ou le secteur public.

Quels sont vos choix technologiques et vos partenaires clés ?

Nous sommes partenaires historiques de SonicWall, avec un statut Platinum régional depuis plus de 20 ans. Nous travaillons également avec SentinelOne, Microsoft, Dell, Stormshield, Alcatel-Lucent. Ce sont des choix dictés par l’expérience terrain, l’interopérabilité, la capacité à adapter les solutions aux réalités de nos clients. L’objectif n’est pas d’empiler des couches technologiques, mais de proposer des architectures solides, évolutives, exploitables au quotidien.

Comment la cybersécurité s’intègre-t-elle dans votre modèle d’infogérance ?

La sécurité est devenue indissociable de l’infogérance. On la traite comme une brique essentielle dans tous nos contrats, avec du firewalling, des sauvegardes, de la supervision, des audits. C’est cette continuité entre IT et sécurité qui nous a poussés à adopter un modèle MSSP. Le lien entre connaissance du SI, usages métiers, et sécurité nous permet d’avoir une posture beaucoup plus efficace, notamment en réponse à incident. Nous aimons rappeler que nous avons été labellisés très tôt ExpertCyber par Cybermalveillance.gouv.fr , dès leurs premières campagnes de labélisation.

Quel rôle jouent vos équipes sur le terrain ?

Nous avons 13 sites d’implantation pour couvrir notre territoire. Cela permet de maintenir une vraie proximité. Beaucoup d’entreprises veulent avancer, mais ne savent pas par où commencer. Deux tiers de nos collaborateurs peuvent intervenir sur le terrain. Même sur des services managés, cette présence locale reste décisive, notamment en cas de crise. Nos ingénieurs commerciaux jouent aussi un rôle central : ils orchestrent les projets, sont en contact direct avec les clients, et assurent une mission pédagogique.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

