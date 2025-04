Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois d’avril ?

Jean d’Ornano devient Directeur Channel chez Nutanix

Nutanix, éditeur de solutions multicloud hybride, annonce la nomination de Jean d’Ornano au poste de Directeur Channel et Écosystèmes pour la France et l’Afrique du Nord-Ouest. Il succède à Philippe Dosset dans un contexte de réorganisation du périmètre Channel, avec pour mission de structurer un réseau de partenaires intégrateurs, MSP, revendeurs et distributeurs. Cette nomination vise à soutenir la croissance régionale de l’éditeur et à renforcer l’adoption des approches multicloud.

Jean d’Ornano reporte à Sven Schoenaerts, Channel EMEA, et Guillaume André, DG France et Afrique du Nord-Ouest. Il apporte plus de 20 ans d’expérience dans le cloud et le SaaS, avec un parcours chez Zendesk, Proofpoint, VMware, Scaleway, Oracle et Capgemini. Il était jusqu’alors responsable de la stratégie channel globale chez Scaleway. Diplômé de l’ISEP, il aura pour priorité d’optimiser les synergies partenaires. « Nutanix combine l’innovation d’un pionnier de l’hyperconvergence, une plateforme multicloud de référence et une culture client exemplaire », déclare Jean d’Ornano.

Trois nominations clés chez Jabra pour renforcer le B2B

Jabra, constructeur de solutions audio et vidéo pour les environnements de travail hybrides, nomme trois profils à des fonctions stratégiques. Maud Brissaud devient Directrice Commerciale France après 12 ans dans l’entreprise, où elle a piloté les ventes channel en Europe du Sud. Elle aura pour objectif de structurer une équipe channel et grands comptes agile et orientée résultats. « Mon objectif est clair : renforcer la cohésion de notre équipe française et consolider notre position sur le B2B », commente-t-elle.

Anthony Gruin, présent chez Jabra depuis 20 ans, est promu Responsable Distribution et Channel France. Il devra dynamiser les ventes indirectes en capitalisant sur les partenaires existants. Enfin, Sandrine Desbarbieux-Lloyd, ancienne de Meta, Tesco et Samsung, rejoint l’entreprise au poste de Vice-Présidente Exécutive Marketing Global. Elle pilotera les initiatives autour des casques, speakerphones et solutions logicielles de visioconférence. Ces nominations soutiennent la stratégie de recentrage de Jabra sur le marché BtoB, en mettant l’accent sur l’innovation et la proximité avec les partenaires.

Chrissie Harrison prend la direction du Channel EMEA chez AMD

AMD, fabricant de semi-conducteurs pour PC, serveurs et composants graphiques, nomme Chrissie Harrison Directrice des ventes pour le Component Channel EMEA. Cette nomination s’inscrit dans une dynamique d’expansion sur le marché de l’IA et du gaming, deux segments clés pour les partenaires de distribution. Chrissie Harrison bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la vente de composants et l’animation du réseau channel.

Elle dirigera l’équipe EMEA avec pour objectifs le renforcement des positions d’AMD sur le marché des processeurs et cartes graphiques, ainsi que le développement de son offre à destination des intégrateurs et VAR. « Je suis particulièrement enthousiaste quant aux opportunités que ce poste présente et je suis impatiente de poursuivre les excellents partenariats qu’AMD entretient avec le réseau de distribution », déclare Chrissie Harrison. Sa nomination fait suite à celle de James Blackman, nommé responsable des ventes VAR et SI pour l’EMEA, et confirme l’importance du réseau channel dans la stratégie de croissance d’AMD dans la zone.

Arnaud Nziasi nommé Country Manager France chez Dicota

Dicota, fabricant d’accessoires informatiques pour environnements professionnels (sacs, stations de charge, solutions de transport sécurisé), confie la direction de ses opérations en France à Arnaud Nziasi. Après six années passées comme Channel Account Manager, il succède à Jean-Jacques Gabbay, son mentor au sein de l’entreprise. À ce poste, il pilotera la stratégie commerciale et le développement du réseau de distribution dans l’Hexagone. L’objectif affiché est de consolider les relations avec les partenaires revendeurs et de renforcer la notoriété de la marque sur le marché français.

Cette nomination illustre la volonté de Dicota de s’appuyer sur des profils internes pour soutenir son développement BtoB. Sur son compte LinkedIn, Arnaud Nziasi commente : « Avec cette nouvelle responsabilité, je continuerai à œuvrer avec passion pour développer et faire rayonner nos valeurs et notre expertise, tout en accompagnant chacun de nos partenaires dans nos projets communs. » Ce changement intervient dans un contexte où Dicota cherche à intensifier sa présence sur les canaux de distribution indirects.

Jérôme Bouvet prend la direction de Check Point France

Check Point Software, fournisseur de solutions de cybersécurité cloud et IA, nomme Jérôme Bouvet au poste de Country Manager France. Cette nomination intervient dans un contexte de hausse de 15 % des cyberattaques en France en 2024, selon l’ANSSI. Fort de 20 ans d’expérience dans le développement commercial et la direction d’équipes, Jérôme Bouvet aura pour mission de consolider la présence de Check Point en France, de renforcer les relations partenaires et d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique sécurisée.

« La cybersécurité est désormais un sujet stratégique pour nos clients, profondément influencé par les dynamiques géopolitiques actuelles », affirme-t-il. Son arrivée coïncide avec la mise en avant, lors du CPX 2025, de l’architecture hybride mesh et des solutions intégrant l’IA. L’approche de Check Point repose sur la plateforme Infinity (Zero Trust, SASE, XDR), conçue pour améliorer la résilience numérique tout en assurant une détection proactive des menaces. Il reporte à Roberto Pozzi, Regional Director South Europe.

Florent Gibert devient Directeur Commercial du Groupe Octime

Le Groupe Octime, éditeur français de solutions RH (gestion des temps, planning, remplacements), nomme Florent Gibert au poste de Directeur Commercial. Il intègre le comité de direction avec pour mission de renforcer les parts de marché en France et d’accélérer la croissance organique du groupe, qui ambitionne d’atteindre 65 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2028. Florent Gibert, 43 ans, est passé par VINCI, CEGID, DBA et VISIATIV (1LIFE), avec une expertise reconnue dans les logiciels et l’intégration ERP.

« Je suis ravi de rejoindre le Groupe Octime […] Nous allons développer nos alliances stratégiques avec nos partenaires et l’ensemble de notre écosystème », déclare-t-il. Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général, ajoute : « L’arrivée de Florent marque une nouvelle étape dans notre projet de croissance. » L’éditeur s’appuie sur ses solutions OCTIME et STAFFELIO pour cibler les collectivités et établissements de santé, et vise une montée en puissance sur l’ensemble des segments RH.

Florence Triou-Teixeira prend la direction d’Exertis France

Exertis, distributeur multispécialiste BtoB filiale du groupe DCC, annonce la nomination de Florence Triou-Teixeira à la tête d’Exertis Azenn et Exertis Connect. Elle aura pour mission d’amplifier la dynamique de croissance sur les marchés français de l’audiovisuel, du réseau et de la sécurité. Diplômée de l’ESCP Europe, Florence Triou-Teixeira a dirigé Saint-Gobain Plafonds France-Belgique-Luxembourg, où elle a mené des transformations organisationnelles et commerciales.

Elle souhaite structurer l’offre d’Exertis autour de projets à valeur ajoutée et renforcer les relations avec l’écosystème de distribution. « Je suis ravie de rejoindre Exertis Azenn et Exertis Connect à un moment clé de leur développement. Mon objectif est de poursuivre la dynamique de croissance et d’innovation engagée », déclare-t-elle. Cette arrivée marque une étape importante dans la stratégie du groupe DCC pour positionner Exertis comme un partenaire technologique de référence pour les intégrateurs et revendeurs IT français.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.