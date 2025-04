HPE étend les choix de déploiement pour Aruba Central : 4 options, dont VPC et NaaS

Hewlett Packard Enterprise (HPE) enrichit sa plateforme de gestion réseau HPE Aruba Networking Central avec deux nouvelles options de déploiement destinées à répondre aux exigences croissantes en matière de souveraineté des données. Les partenaires IT, notamment intégrateurs, revendeurs et MSP, peuvent désormais proposer à leurs clients un cloud privé virtuel (VPC) ou une installation sur site, en complément des modèles SaaS classiques ou du NaaS.

La demande pour des solutions IT maîtrisables localement ne cesse de croître, en particulier dans les secteurs soumis à des réglementations strictes comme le RGPD en Europe ou la FINRA aux États-Unis. HPE propose désormais quatre modes de déploiement pour Aruba Networking Central, permettant une adaptation aux besoins spécifiques des entreprises, administrations ou entités sensibles.

Aruba Central : VPC et sur site pour respecter la souveraineté des données

Avec l’option VPC, les données réseau peuvent être hébergées dans une infrastructure dédiée, offrant un contrôle accru. La version sur site, de son côté, fonctionne de manière autonome, sans dépendance à une connexion cloud, ce qui peut répondre à des contextes d’usage critiques ou isolés.

« Les organisations accordent de plus en plus d’importance à la souveraineté des données, nécessitant une présence locale pour des solutions informatiques essentielles. Grâce à ces innovations, HPE répond aux défis urgents des entreprises, des organisations à but non lucratif et des entités gouvernementales avec une flexibilité de déploiement inédite », explique Gregory Gatineau, Category Manager HPE Aruba Networking.

Performance réseau : HPE mise sur l’AIOps et la télémétrie

L’évolution de la plateforme s’accompagne d’un renforcement des capacités d’analyse grâce à une approche AIOps. Le nouvel « Automated Network Assistant » surveille en permanence les performances réseau, identifie les erreurs de configuration avant qu’elles ne se traduisent par des incidents, et formule des recommandations d’amélioration. Ces fonctions reposent sur un lac de données de télémétrie riche, alimenté par plus de 5,2 millions d’appareils gérés et 2 milliards d’équipements réseau desservis.

HPE affirme une croissance annuelle de 30 % du volume d’appareils gérés et de 100 % pour les appareils desservis. Grâce à l’intégration d’OpsRamp, acquis en 2023, la plateforme peut désormais surveiller des équipements tiers, notamment ceux de Cisco, Arista ou Juniper Networks. Un abonnement d’un an à cette solution est inclus dans l’offre. HPE ajoute également une visibilité fine sur les flux applicatifs critiques, y compris les appels vocaux et vidéo via Microsoft Teams, grâce à une nouvelle fonction de télémétrie de bout en bout.

HPE vise les déploiements hybrides et les modèles MSP

Avec une expansion mondiale de ses points de présence (PoP) – couvrant les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et la Chine – HPE Aruba Networking Central renforce la performance de routage régional, ce qui peut s’avérer décisif pour des clients multisites ou opérant à l’international. L’offre reste proposée sous forme d’abonnement annuel, en version Foundation ou Advanced, via le réseau de partenaires de distribution HPE, y compris dans un modèle MSP.

Plusieurs clients, comme le groupe hôtelier Nobu Hotels ou le centre d’événements Royal Jaarbeurs aux Pays-Bas, exploitent déjà les différentes modalités de déploiement disponibles. « HPE Aruba Networking Central continue d’offrir une solution de gestion de réseau puissante, aidant les organisations à répondre à leurs exigences en matière de sécurité et de contrôle », conclut Gregory Gatineau.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.