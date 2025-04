Cyberguerre : 82 % des entreprises françaises se sentent vulnérables

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et l’essor de l’intelligence artificielle, ces inquiétudes traduisent une pression croissante sur les entreprises pour adapter leurs stratégies de cybersécurité.

Vers une automatisation des cyberattaques

Le rapport d’Armis, intitulé Warfare Without Borders: AI’s Role in The New Age of Cyberwarfare, souligne le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la mutation des conflits numériques. « L’IA offre aux acteurs étatiques la capacité de faire évoluer furtivement leurs tactiques pour commettre des actes de cyberguerre à tout moment », déclare Nadir Izrael, CTO et cofondateur d’Armis. Il précise : « En parallèle, des menaces émergent à un rythme accéléré, portées par des nations de taille modeste et des acteurs non étatiques qui exploitent l’IA pour se hisser au niveau des plus grandes puissances. »

L’ampleur du phénomène inquiète les responsables IT français : 73 % d’entre eux identifient les cyberattaques alimentées par l’IA comme leur principal défi en matière de sécurité. En réponse, 76 % des organisations affirment investir dans des outils de cybersécurité capables de détecter et contrer ces menaces. Malgré ces efforts, près de la moitié des décideurs interrogés (45 %) estiment ne pas disposer en interne des compétences nécessaires pour gérer de telles solutions sans recourir à un accompagnement extérieur.

Défiance et pressions réglementaires

L’enquête met en évidence une perte de confiance envers les institutions : 55 % des entreprises françaises disent ne pas compter sur leur gouvernement pour les protéger en cas de cyberguerre. En parallèle, 59 % pointent la complexité croissante des réglementations, qui alourdit la charge de travail des équipes de sécurité.

Andy Norton, European Cyber Risk Officer chez Armis, alerte : « La France doit renforcer sa souveraineté numérique pour protéger ses infrastructures critiques. La puissance de l’IA est aussi exploitée par les cybercriminels, il est donc urgent que les organisations l‘utilisent également pour renforcer leurs défenses et équilibrer les règles du jeu. La coopération entre États et entreprises, soutenue par des normes communes, une formation continue et une stratégie globale de cyber résilience est indispensable pour préserver la société française telle que nous la connaissons. »

Par ailleurs, 67 % des répondants jugent que des États sont aujourd’hui capables de désorganiser des infrastructures critiques françaises à grande échelle. Cette perception est accentuée dans le secteur hospitalier : 70 % des décideurs estiment que leur établissement pourrait être visé par des États-nations.

Entre investissements et ralentissement des projets

Alors que 85 % des décideurs français estiment que les tensions géopolitiques amplifient les menaces de cyberguerre — le taux le plus élevé parmi les pays sondés —, 29 % affirment avoir déjà signalé des menaces imminentes aux autorités. Cette pression a des conséquences directes sur les stratégies d’entreprise : 39 % des décideurs déclarent que des projets de transformation numérique ont été retardés, voire suspendus, à cause du contexte sécuritaire.

Enfin, les organisations identifient les principaux États perçus comme menaçants : la Russie (86 %), la Chine (69 %) et la Corée du Nord (50 %). Des chiffres qui reflètent une montée des tensions internationales et un besoin accru de résilience numérique à l’échelle nationale.

Méthodologie: L’édition 2025 du rapport d’Armis sur la cyberguerre s’appuie sur une enquête menée auprès de plus de 1 800 décideurs IT répartis entre l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Australie, ainsi que sur des données issues des analyses internes d’Armis Labs.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

