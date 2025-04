Que nous dit InCyber 2025 sur l’état de la cybersécurité en Europe ?

Dans un climat international marqué par la montée des tensions géopolitiques et une recrudescence des cybermenaces, la 17ᵉ édition du Forum INCYBER Europe a réuni plus de 18 200 participants à Lille, en hausse de 5 % par rapport à 2024.

Avec 700 organisations partenaires, 500 intervenants et 89 délégations étrangères, l’événement a renforcé sa position d’espace de dialogue opérationnel et stratégique autour de la sécurité numérique.

Face aux menaces, un impératif de résilience collective

En 2024, les forces de sécurité françaises ont recensé plus de 340 000 infractions numériques. Un chiffre qui confirme l’ampleur des menaces pesant sur les citoyens, les PME ou les collectivités. Le Forum INCYBER a mis en avant une évolution notable : le passage progressif vers un modèle de cybersécurité fondé sur le principe du « zero trust », reposant sur une authentification systématique et un contrôle rigoureux des accès. « C’est donc dans le monde cyber que nous devons continuer le combat pour rétablir l’ordre (…) parce qu’il ne saurait y avoir d’endroits, autant physiques que numériques, qui échappent à la loi », a déclaré François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, lors du sommet d’ouverture.

Au-delà des technologies, la confiance a constitué le fil rouge de cette édition. David Van Weel, ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, a rappelé : « La technologie a changé nos vies pour le meilleur. Mais avec une plus grande dépendance à nos systèmes numériques, notre vulnérabilité a progressé d’autant. Lorsqu’il s’agit de notre cybersécurité, les menaces sont multiples, délibérées ou accidentelles. Cela n’implique pas de revenir à l’analogique. Pour aller de l’avant, nous devons préserver la confiance et l’ouverture qui nous permettent de rester connectés et de continuer à faire des affaires. »

Souveraineté numérique : Face à la dépendance technologique ,les appels à un réveil industriel

L’interrogation sur la souveraineté numérique a traversé de nombreux débats. Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust, a évoqué les risques liés à une fiscalité extraterritoriale : « Et si l’administration Trump décidait d’augmenter de 25% les taxes sur tous les services numériques facturés aux européens ? » Une dépendance également dénoncée par Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies : « Mon vrai problème aujourd’hui dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle, c’est qu’on n’a pas de champion européen. Il faut un cloud européen. »

Même message de la part de Clara Chappaz, ministre chargée du Numérique et de l’IA : « Nous sommes encore très dépendants. Cela prend du temps de construire des solutions alternatives mais il y en a. Ce n’est même pas une question de préférence européenne. À performance égale, il faut soutenir notre écosystème d’innovation. » Pour François-Noël Buffet, « retrouver notre liberté, c’est, aujourd’hui, reconstruire notre souveraineté. Plus que jamais, dans les circonstances actuelles, le monde tel qu’il est et, tel qu’il évolue, nous impose cette réalité : nous devons, nous, Français, nous, Européens, travailler à cette souveraineté. »

Cybersécurité européenne : de la norme à la mise en œuvre locale

Au plan réglementaire, la transposition en cours de la directive NIS 2 et l’arrivée des textes Dora et REC doivent permettre d’intégrer la cybersécurité dans toutes les strates de l’économie. « Ces textes vont être l’occasion de parler de cybersécurité à des petites structures et cela avant que des attaquants leurs en parlent de manière moins agréable », a souligné Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI. L’agence mise sur la sensibilisation avec sa plateforme messervicescyber.gouv.fr, qui guide pas à pas les usagers dans l’adoption de bonnes pratiques ou dans leur mise en conformité.

Cybersécurité : les territoires et l’industrie en première ligne

Le Forum a également été l’occasion de mettre en lumière les dynamiques sectorielles et régionales. La 5ᵉ European Cyber Cup (EC2) a réuni 250 joueurs issus de 25 équipes pendant 48 heures. L’équipe de l’école supérieure ESNA est sortie victorieuse de cette édition. Côté industriel, l’espace « Cybersecurity For Industry » a rassemblé experts et décideurs autour des défis de la sécurité des systèmes industriels. Le Forum a aussi accueilli l’ID Forum, consacré aux enjeux du portefeuille d’identité numérique européen, ainsi que l’événement Invest InCyber, dédié à la structuration du marché de la cybersécurité.

Guillaume Tissier, directeur général du Forum INCYBER, a insisté : « L’Europe dispose d’un écosystème de cybersécurité foisonnant mais il reste très fragmenté. Il faut aujourd’hui mobiliser l’ensemble des leviers […] pour créer des champions européens d’envergure mondiale. Le Forum peut aujourd’hui y contribuer par sa dimension écosystémique et internationale. » En 2025, une déclinaison territoriale du Forum se tiendra au Creusot les 22 et 23 mai, avec un focus sur la cybersécurité industrielle et les enjeux des collectivités locales. « Le Forum INCYBER des Territoires s’inscrit dans la continuité de l’édition européenne et apporte une vraie complémentarité dans l’appréhension des risques cyber », a indiqué le Général (2S) Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum.

Rendez-vous désormais du 31 mars au 2 avril 2026 pour la prochaine édition sur le thème : “Cyber is the new deal”.

