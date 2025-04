L’éditeur 8×8, spécialiste des plateformes cloud intégrant UCaaS, CCaaS et CPaaS, annonce deux nominations stratégiques pour soutenir son expansion en France et en EMEA : Christian Laloy devient Country Manager France, tandis que Daniel Arnold est nommé Senior Director of Enterprise pour la région EMEA.

Ces arrivées s’inscrivent dans une dynamique de transformation des ventes et d’expansion de l’éditeur sur les segments mid-market et enterprise en Europe.

CCaaS et CPaaS : des relais de croissance identifiés par 8×8 en France

Christian Laloy, qui reportera à Jamie Snaddon, Managing Director EMEA chez 8×8, pilotera le développement de l’activité en France. Il s’appuiera sur le réseau de partenaires pour promouvoir l’ensemble des solutions cloud de l’éditeur, incluant communications unifiées (UCaaS), centre de contact (CCaaS) et APIs (CPaaS). Ce positionnement s’aligne sur les perspectives du marché français.

Selon le cabinet d’études Cavell, le nombre d’agents de centres de contact basés sur le cloud en France devrait atteindre 146 000 d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,3 %. Le segment des entreprises de 25 à 250 salariés représenterait la part la plus dynamique de cette croissance, portée par la démocratisation des outils de relation client au sein de structures plus compactes.

« Nos recherches montrent que d’ici 2028, le segment de marché dominant en France sera celui des entreprises de 25 à 250 employés, grâce aux outils mis à disposition des centres de contact plus petits et plus compacts », explique Patrick Watson, Head of Research chez Cavell. « Ce segment représente une forte opportunité de croissance pour le marché français. Les fournisseurs comme 8×8, proposant une plateforme intégrée de centre de contact et de communications unifiées, ainsi que des API CPaaS facilitant l’engagement client inter-organisationnel, sont bien positionnés pour exploiter cette dynamique. »

Distribution : 8×8 confie son développement français à un expert du channel

Christian Laloy arrive chez 8×8 avec un parcours centré sur les technologies de communication et la relation client. Il était précédemment en charge du développement CCaaS et CPaaS chez Cisco France, couvrant plusieurs pays européens dont la France, l’Espagne, l’Italie et Israël. Il a également occupé des fonctions commerciales ou partenariales chez Microsoft, eGain, Flexera, Workiva ou encore Good Technology.

« L’Europe prend conscience du potentiel d’une expérience client de qualité à travers les différents canaux d’engagement, et la France peut jouer un rôle clé dans cette révolution », déclare Christian Laloy. « Ce qui est encourageant, c’est de voir que 8×8 comprend que, bien que la technologie – y compris l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et les solutions cloud – soit le moteur de cette transformation, l’objectif final reste d’aider les personnes. Cela ne concerne pas seulement les clients, mais aussi les employés. C’est pourquoi il est essentiel de proposer des solutions qui augmentent leurs compétences plutôt que de les remplacer. »

Daniel Arnold pilotera l’expansion Enterprise de 8×8 en Europe

Dans le prolongement de cette stratégie, Daniel Arnold est nommé Senior Director of Enterprise pour la région EMEA. Il reporte à Joe McStravick, Vice-Président des ventes. Daniel Arnold a passé plusieurs années chez Zoom, où il a notamment dirigé les activités Enterprise au Royaume-Uni et en Irlande. Il a également évolué chez BlueJeans.

« Le segment Enterprise est une priorité pour 8×8 et le moment ne pourrait pas être mieux choisi, notamment au Royaume-Uni où l’arrêt progressif du PSTN crée une opportunité pour les entreprises qui doivent encore passer aux solutions cloud afin d’améliorer leur engagement client », indique Daniel Arnold. « Ce qui m’enthousiasme, c’est non seulement la qualité du produit, mais aussi la formidable équipe présente non seulement dans les ventes directes, mais aussi au niveau du channel, révélant une vraie compréhension des besoins du marché moderne. »

Ces nominations interviennent quelques semaines après l’élargissement du périmètre de Chris Angus, désormais en charge des ventes CPaaS en EMEA et aux États-Unis : « Je suis ravi d’accueillir Dan et Christian chez 8×8 », conclut Jamie Snaddon. « Quand on voit le niveau de compétence des talents que nous recrutons, il est clair que nous visons à proposer des solutions adaptées aux entreprises de toutes tailles, en les accompagnant dans leur croissance et leur transformation. L’avenir s’annonce prometteur. »

