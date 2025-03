IoT, GTB, industrie 4.0 : Technilog ouvre son offre Dev I/O à l’écosystème intégrateur

L’éditeur Technilog, spécialisé dans le traitement et la supervision des données issues d’équipements connectés (automates, IoT, GTB, CNC…), annonce l’ouverture d’un nouveau programme de recrutement d’intégrateurs partenaires. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de développement visant à étendre la présence de sa solution Dev I/O sur les marchés verticaux liés à l’industrie 4.0, la gestion énergétique ou encore le transport.

Un virage vers l’indirect pour accélérer sur les verticaux industriels

Historiquement positionnée sur une approche directe, Technilog amorce un changement de modèle commercial avec l’ouverture d’un canal indirect. Cette nouvelle organisation vise à s’appuyer sur un réseau de partenaires intégrateurs capables de déployer, paramétrer et faire évoluer ses solutions logicielles auprès des clients finaux.

La société cible des experts de l’acquisition de données, de l’IoT industriel, de la GTB et de l’efficacité énergétique, dans un contexte où les projets de numérisation des équipements s’intensifient dans l’industrie. En mode On Premise ou SaaS, la solution Dev I/O est déjà utilisée dans plusieurs secteurs clés, notamment l’industrie manufacturière et les transports, comme l’explique Philippe Boulle, VP marketing et commerce chez Technilog :

« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre nouvelle campagne de recrutement de partenaires intégrateurs qui s’inscrit dans le cadre de notre nouvelle stratégie de croissance. Notre transformation en éditeur de solutions est un point structurant qui nous permet désormais d’ouvrir de nouvelles synergies et de travailler avec des partenaires stratégiques avec lesquels nous allons mettre en place une proposition de valeur unique. L’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté est désormais incontournable dans de nombreux cas d’usage et nous pouvons y apporter une réponse pertinente. »

Dans le cadre de cette démarche, Technilog prévoit un accompagnement structuré de ses futurs partenaires : support technique, formation commerciale et marketing, montée en compétence sur la solution Dev I/O, et soutien à la mise en œuvre des projets. Des premiers accords ont déjà été signés, confirmant l’intérêt du marché pour cette approche. L’objectif est de permettre aux partenaires de compléter leur portefeuille d’offres avec une solution logicielle mature, opérationnelle et adaptée aux exigences des environnements industriels. Cette évolution permet aussi à Technilog de se positionner sur des marchés verticaux stratégiques, en s’appuyant sur l’expertise terrain de partenaires régionaux et nationaux.

