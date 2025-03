ESN : Zenika annonce la nomination de Marie Viley à la tête de son agence Nantaise

Diplômée de la Rennes School of Business en 2015, Marie Viley débute sa carrière dans le secteur IT en rejoignant le Groupe Syd, société de services et de conseil en informatique. En 2017, elle intègre Zenika Nantes en tant que consultante en recrutement et consultante RGPD, avant d’évoluer vers un poste d’ingénieure d’affaires IT en 2021, puis de manager en 2022. En mars 2025, cette progression interne aboutit à sa nomination à la direction de l’agence nantaise.

Un parcours ancré dans l’IT et le conseil

« Au cours de ces huit dernières années, Zenika m’a permis d’évoluer professionnellement en bénéficiant d’un soutien constant. Cette culture d’entreprise est une vraie richesse dont je suis fière de faire partie. Je suis honorée d’accéder à ce poste de direction et je tiens à remercier Zenika et Carl Azoury pour leur confiance », déclare Marie Viley, Directrice de l’agence Zenika à Nantes.

Présente à Nantes depuis plusieurs années, l’agence s’appuie sur une expertise en transformation numérique, digitalisation des processus métiers et modernisation des systèmes d’information. Avec une équipe de 60 collaborateurs, son développement repose sur l’accompagnement des entreprises locales et nationales dans leur stratégie technologique.

Zenika : une ESN en expansion

En prenant la direction de l’agence, Marie Viley devra renforcer les synergies avec les acteurs économiques régionaux, tout en poursuivant le recrutement de nouveaux talents et l’élargissement des offres de services.

Fondée en 2006 par Carl Azoury, Zenika se positionne comme une néo-ESN spécialisée dans la transformation numérique et l’accompagnement des entreprises dans la modernisation de leur IT. Le groupe est implanté dans 8 agences en France (Paris, Lille, Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Brest et Grenoble) et dispose de 3 bureaux à l’international (Singapour, Montréal et Casablanca). Avec 530 collaborateurs, Zenika intervient auprès de grands comptes et d’ETI dans des secteurs tels que les télécommunications, la banque/assurance et le retail.

