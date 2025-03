Nomination : Cédric Langlasse rejoint IMS Cloud pour renforcer son réseau de partenaires

Entretien avec Cédric Langlasse, Directeur des Partenariats d’IMS Cloud.

Pourquoi avoir rejoint IMS Cloud ?

Cédric Langlasse : Je connaissais déjà très bien IMS Cloud du fait de mon expérience précédente chez l’éditeur Mailinblack, l’un de ses partenaires historiques. Cela m’a permis de suivre son développement, d’observer l’évolution de ses équipes et de voir le potentiel de ses technologies. IMS Cloud a su grandir tout en conservant une forte expertise technique et un modèle 100 % indirect.

Aujourd’hui, avec la montée en puissance des services cloud et des modèles MSP, il y a une réelle opportunité d’aider ces partenaires à structurer leur offre et à tirer parti des solutions proposées par IMS Cloud. Je suis ravi d’intégrer l’entreprise et les équipes de Félix Perdereau, son Directeur Général.

Quelles sont vos missions en tant que Directeur des Partenariats ?

IMS Cloud a toujours eu un ADN technologique fort, ce qui est une caractéristique commune à de nombreux acteurs performants dans la distribution IT. L’entreprise s’est développée grâce à son expertise en hébergement, infrastructures cloud et cybersécurité, avec une approche centrée sur la qualité des solutions et l’accompagnement technique des partenaires.

Ces dernières années, l’entreprise a énormément gagné en maturité, et sa direction souhaitait structurer son approche commerciale, pour accompagner cette croissance et renforcer son positionnement sur le marché. Mon rôle sera donc de développer l’activité commerciale d’IMS, son écosystème de partenaires, éditeurs et revendeurs, en capitalisant sur l’existant.

IMS Cloud a une longue histoire dans l’IT. Comment l’entreprise a-t-elle évolué ?

IMS Cloud a été créée en 1988 par Olivier Le Dilly, et a d’abord évolué en tant qu’hébergeur, en proposant des infrastructures dédiées aux entreprises. Progressivement, nous avons élargi notre offre pour intégrer des solutions SaaS et de cybersécurité, répondant ainsi aux besoins des revendeurs IT et des MSP. Cette transition a été portée par la montée en puissance des modèles de consommation cloud et des besoins en protection des données. Mon arrivée intervient dans ce contexte, dans une dynamique de forte croissance pour l’entreprise, avec une progression de 30 % actuellement.

Quelles sont les solutions proposées par IMS Cloud ?

IMS Cloud s’articule autour de deux grandes offres. La première concerne l’hébergement d’infrastructures, avec des machines virtuelles, serveurs dédiés et services cloud adaptés aux besoins des TPE et PME. Aujourd’hui, nous opérons 700 serveurs dédiés et gérons plus de 7 000 boîtes mail pour nos clients. La seconde est une offre axée sur la cybersécurité et la sauvegarde, avec des solutions comme ESET, Acronis, Mailinblack, ou Microsoft 365. À travers nos 12 partenaires technologiques, nous accompagnons déjà 1 600 entreprises dans la protection et la sécurisation de leurs données, avec un volume total de 300 To de sauvegarde.

Comment se positionne aujourd’hui l’entreprise, sur le marché ?

Notre force réside dans notre modèle 100 % indirect. Nous travaillons actuellement avec 150 revendeurs partenaires, IMS Cloud se positionne comme un distributeur-agrégateur de solutions SaaS, avec une approche différenciée des grossistes IT classiques et des hyperscalers. Contrairement aux marketplaces cloud des grands acteurs, nous apportons une relation de proximité avec les revendeurs, un accompagnement technique et une simplification des processus d’achat.

Quel est son lien avec le groupement Eurabis ?

IMS Cloud est membre du groupement Eurabis depuis plus de 30 ans. Ce réseau permet aux revendeurs indépendants d’accéder à des conditions privilégiées auprès d’éditeurs et de constructeurs IT, à des formations, et à un partage d’expertise très précieux. L’un des enjeux d’IMS est d’accompagner les membres du groupement Eurabis dans leur transition vers le modèle MSP et l’intégration de nouvelles offres cloud et cybersécurité. Nous participons également à l’animation du réseau à travers des webinaires et des ateliers, en lien direct avec nos éditeurs partenaires.

Quelles seront les axes de développement d’IMS Cloud dans les mois à venir ?

Nous allons continuer de travailler pour élargir notre catalogue de solutions, en intégrant de nouveaux éditeurs, complémentaires, et en renforçant notre offre cloud et cybersécurité. Nous poursuivons notre engagement dans le modèle MSP-friendly : nous allons continuer de structurer notre réseau de partenaires, en mettant en place des outils de suivi, des formations dédiées et des accompagnements personnalisés. Ce sont des challenges très stimulants pour moi, je suis ravi d’apporter toute mon expérience et mon énergie aux équipes d’IMS Cloud, pour contribuer activement à son développement.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À propos de ChannelBiz :

