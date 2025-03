Agenda : Ready For IT revient pour une 6e édition, du 20 au 22 mai à Monaco

La sixième édition de Ready For IT se tiendra du 20 au 22 mai 2025 au Grimaldi Forum de Monaco. Cet événement vise à rassembler les DSI, CTO, RSSI et Directeurs Innovation des entreprises françaises, ainsi que les principaux fournisseurs de solutions en cybersécurité, cloud hybride, intelligence artificielle et automatisation.

Dans un contexte marqué par de nouvelles exigences réglementaires et économiques, cet espace d’échange permet aux décideurs IT d’aligner leurs stratégies avec les enjeux du marché, comme l’explique Maria Iacono, Directrice de Ready For IT,

« Près de 80 % des DSI considèrent le digital comme le moteur central de leur stratégie de croissance. Cloud hybride, cybersécurité avancée, intelligence artificielle et automatisation en sont les piliers. Pourtant, des défis persistent : manque de ressources qualifiées, complexité d’intégration et nécessité de convaincre les directions générales d’investir davantage. Ready For IT se veut un accélérateur de transformation pour surmonter ces obstacles. »

Cette année, les DSI doivent faire face à plusieurs défis simultanés. La mise en conformité avec la directive NIS2 implique un renforcement des politiques de cybersécurité et une meilleure gestion des risques. Par ailleurs, l’intégration des critères RSE dans les stratégies numériques devient un enjeu incontournable, tout comme la difficulté à recruter des talents qualifiés dans un marché de l’emploi sous tension.

Un format privilégiant les interactions et le partage d’expérience

L’objectif de cette sélection est de garantir une convergence entre les attentes des décideurs IT et les offres proposées par les éditeurs et fournisseurs présents lors de l’événement. Le programme de Ready For IT 2025 repose sur une approche orientée networking et rendez-vous d’affaires. Durant deux jours, l’événement prévoit d’accueillir 750 participants, dont 400 décideurs IT invités, qui pourront échanger avec 82 fournisseurs de solutions.

Au total, plus de 2 000 rendez-vous sont programmés, permettant aux entreprises de structurer leur transition numérique de manière efficace. En plus des échanges en face-à-face, des retours d’expérience et des conférences viendront enrichir le programme, en mettant en avant les bonnes pratiques et les tendances du marché. Ce format permet aux entreprises de bénéficier d’un éclairage concret sur les enjeux technologiques et stratégiques à venir.

Un comité éditorial d’experts pour structurer les échanges

L’événement s’appuiera sur un comité éditorial composé de décideurs IT issus de divers secteurs. Son rôle est de définir les thématiques des conférences et tables rondes, en lien avec les besoins réels des entreprises. Parmi les membres du comité 2025, on retrouve notamment :

Marie Ait-Daoud, Green IT Manager, Vinci

Christophe Charbonnier, DSI, Groupe MPSA

Thierry Salon, Responsable Cybersécurité & Infrastructures, AFP

Julien Villecroze, DSI secteur assurances

Arnaud Philippe, Directeur Qualité & Sécurité, Médiamétrie

Jean-François Louapre, RSSI Groupe, Agrial

Julien Bui, CSO, FabriqFabriq

Sylvain Despas, DSI, Comexposium

Frédéric Charles, Directeur Stratégie Digitale & Innovation, Suez Smart Solutions

Géraldine Dequeker, Lead of Group Governance, Risks & Controls, FDJ

