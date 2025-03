IA et compétences : pourquoi les cabinets IT doivent se positionner dès maintenant

L’intelligence artificielle redessine profondément le paysage des compétences professionnelles, créant une opportunité sans précédent pour les cabinets IT et Data de se positionner comme des partenaires stratégiques dans cette transformation. Cette évolution rapide nécessite une adaptation urgente des compétences.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Guillaume Linet, co-fondateur du VAD Wesype, et spécialiste des solutions applicatives d’IA générative, qui se prête à l’exercice.

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, observe une évolution significative des compétences. Selon ses analyses, les offres d’emploi mentionnant GPT ou ChatGPT ont augmenté de 21 fois depuis novembre 2022.

« L’ensemble des compétences sur le marché du travail a changé de 25 % depuis 2015 et devrait évoluer de 65 % d’ici 2030 au niveau mondial » déclare-t-il.

Le rapport d’OpenAI « Gpts are Gpts : an early look at the labor market impact potential of large language models » présente une vraie révolution en cours chez les cols blancs : plus une personne est diplômée académiquement, plus elle est exposée à l’IA.

Le cas d’Alice : l’IA en action

Pour illustrer cette transformation, prenons l’exemple d’Alice, l’agent commercial autonome développé par la société 11x. Cette IA spécialisée dans la prospection commerciale démontre parfaitement l’évolution des compétences : elle automatise intégralement la prospection par email et LinkedIn. Avec un fonctionnement 24/7 et des capacités d’apprentissage avancées, Alice transforme radicalement l’organisation du travail des équipes commerciales. En prenant en charge la totalité des tâches chronophages de prospection écrite personnalisée, elle permet aux commerciaux de maximiser leur temps sur le canal le plus efficace : le téléphone.

Une transformation profonde des métiers

Selon les dernières études McKinsey, l’IA générative pourrait ajouter entre 2,6 et 4,4 trillions de dollars à l’économie mondiale annuellement. L’impact sur la productivité pourrait transformer jusqu’à 70% des activités actuelles dans les entreprises. Cette révolution technologique crée un besoin urgent d’accompagnement expert, positionnant les cabinets IT comme des acteurs clés de cette transformation.

McKinsey souligne que seulement 1% des entreprises considèrent avoir atteint une maturité suffisante dans leur utilisation de l’IA. Cette situation représente une opportunité pour les cabinets IT qui peuvent se positionner sur plusieurs axes stratégiques :

Développer une expertise approfondie en IA pour accompagner leurs clients dans l’évaluation, la sélection et l’implémentation de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques Former leurs équipes aux nouvelles technologies tout en renforçant leurs soft skills, créant ainsi une double compétence technique et conseil Créer des offres de services combinant expertise technique et accompagnement au changement, incluant la formation des équipes clients Mettre en place des « centres d’excellence IA » pour démontrer et tester les cas d’usage concrets auprès des clients Développer des partenariats stratégiques avec les éditeurs de solutions IA pour proposer des solutions clés en main

Un besoin massif en formation

La commission française de l’intelligence artificielle, dans son rapport remis en mars 2024, met en lumière des besoins considérables en matière de formation. D’ici 2034, les projections indiquent que le développement et le déploiement de l’IA représenteront respectivement 1% et 0,5% des offres d’emploi, soit environ 56 000 postes annuels en développement d’IA et 25 000 en déploiement. Pour répondre à cette demande, la commission préconise un investissement de 1,2 milliard d’euros dans la formation initiale et 200 millions d’euros dédiés à la formation continue. Cette initiative vise à faire de la France un hub européen de l’IA, offrant aux cabinets IT un terrain fertile pour développer leur expertise.

Des solutions concrètes et accessibles

L’un des aspects les plus remarquables de cette révolution est que l’IA n’est plus une technologie future mais une réalité tangible et accessible. Des solutions comme Alice de 11x démontrent qu’il existe aujourd’hui des produits prêts à l’emploi qui peuvent être déployés sans expertise technique approfondie. Ces outils, conçus avec une approche « no-code », permettent aux entreprises de bénéficier immédiatement des avantages de l’IA, qu’il s’agisse d’automatisation de tâches répétitives, d’analyse de données ou d’assistance à la décision.

L’évolution des compétences liée à l’IA représente une opportunité historique pour les intégrateurs de se positionner comme des partenaires stratégiques incontournables. Les partenaires IT ont ici une double opportunité : non seulement ils peuvent utiliser ces nouvelles technologies pour être plus efficaces, mais ils peuvent également développer des offres de services innovantes pour accompagner leurs clients dans leur transformation IA et leur montée en compétences.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.