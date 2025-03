Wi-Fi 7 et cybersécurité : Zyxel détaille sa nouvelle approche partenaire 2025

L’évolution des infrastructures réseau et la montée en puissance des cybermenaces redessinent les priorités des entreprises et de leurs prestataires IT. Le Wi-Fi 7 s’impose comme une rupture technologique dans la gestion des environnements complexes, tandis que la cybersécurité devient un impératif, y compris pour les petites entreprises.

Zyxel ajuste sa stratégie en renforçant son offre cloud et en repensant son programme partenaire. Florian Collet, Country Manager de Zyxel France, partage son analyse des tendances du marché et détaille les évolutions majeures de la marque pour accompagner ses partenaires revendeurs, ESN et MSP.

Quelles sont les attentes des partenaires IT que vous rencontrez ?

Florian Collet : Les partenaires que nous rencontrons cherchent avant tout à comprendre les évolutions technologiques et la manière dont elles peuvent s’intégrer dans leur offre. Beaucoup nous interrogent sur le Wi-Fi 7 et sur la cybersécurité, mais aussi sur l’accompagnement que nous proposons dans ces transitions.

Les revendeurs et MSP sont confrontés à des clients finaux de plus en plus informés, qui comparent les solutions et attendent des réponses précises à leurs problématiques. L’un des défis pour nos partenaires est donc de proposer des solutions qui allient simplicité, performance et valeur ajoutée. C’est dans cette optique que nous structurons notre approche.

Justement, qu’apporte réellement le Wi-Fi 7 ?

Nous assistons à une véritable rupture technologique avec le Wi-Fi 7, contrairement au passage du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E, qui n’était qu’une transition. Cette nouvelle génération répond aux problématiques d’environnements réseau de plus en plus denses et complexes. Elle apporte une meilleure gestion des interférences, une latence réduite et une capacité améliorée pour les applications exigeantes en bande passante.

« Pour les partenaires IT, le Wi-Fi 7 ne se limite pas à une amélioration technique ; il représente également une opportunité commerciale forte, une opportunité de différenciation »

Les entreprises évoluent souvent dans des environnements où la connectivité est critique, notamment dans les bureaux à haute densité ou les espaces collaboratifs avec de nombreux équipements connectés. Le Wi-Fi 7 permet de stabiliser ces connexions et d’anticiper les besoins futurs.

Comment Zyxel se positionne, face à ces enjeux ?

Nous avons fait évoluer notre stratégie en nous concentrant sur notre plateforme cloud Nebula. Nebula permet à nos partenaires de gérer de manière centralisée leurs infrastructures réseau, tout en intégrant des solutions comme le Wi-Fi 7 et la cybersécurité. Cela facilite le déploiement et l’administration des équipements, tout en offrant des services à valeur ajoutée. Nous nous inscrivons ainsi dans une logique où nos partenaires peuvent proposer des solutions complètes et évolutives, adaptées aux nouveaux usages des entreprises.

Nous avons renforcé notre offre avec le lancement des nouveaux firewalls USG Flex H, conçus pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Ces équipements sont capables de supporter des débits allant jusqu’à 10 Gbps, répondant ainsi à une attente forte du marché.

Le principal enjeu pour ces entreprises est d’accéder à une cybersécurité efficace sans complexité ni coût prohibitif. Nous avons donc misé sur un positionnement alliant performance et accessibilité, afin de proposer des solutions adaptées aux budgets des PME sans compromis sur la sécurité. Notre participation au prochain salon Incyber en avril est une manière d’affirmer notre engagement sur ce segment et d’expliquer comment nous structurons notre offre pour ces clients.

Votre programme partenaire a été repensé. Quelles sont les principales évolutions ?

Nous avons complètement revu notre approche en nous détachant des modèles traditionnels, souvent basés sur des seuils de chiffre d’affaires. Nous avons construit notre programme partenaire autour autour de l’usage réel des solutions Zyxel, c’est-à-dire autour de Nebula et des équipements qui y sont intégrés.

« Le statut de nos partenaires est désormais déterminé par le nombre d’équipements déployés. Cela nous permet de mieux aligner notre accompagnement sur leur activité réelle et d’offrir un support plus pertinent. »

Ce modèle repose sur une logique de « give and get » : nous apportons formation, support et ressources marketing, tandis que les partenaires s’engagent à utiliser et promouvoir notre écosystème. Cette approche vise à rendre notre programme plus accessible et plus bénéfique pour les partenaires qui s’impliquent activement. L’objectif est de leur offrir une différenciation claire sur le marché, avec des outils concrets pour développer leur activité.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

