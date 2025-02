Maintenance IT : comment prolonger la durée de vie des infrastructures critiques ? Entretien avec Vincent Bavcevic d’Evernex

La gestion des infrastructures IT représente un défi critique pour les entreprises, qui doivent à la fois optimiser leurs investissements, garantir la disponibilité de leurs équipements et intégrer des considérations environnementales croissantes.

Entretien avec Vincent Bavcevic, VP Sales South West Europe d’Evernex, et spécialiste du maintien en conditions opérationnelles (MCO) des infrastructures IT ?

Quels sont les principaux enjeux du MCO des infrastructures IT ?

Vincent Bavcevic : Le premier enjeu est la maîtrise des coûts IT. Les entreprises doivent faire face à une pression budgétaire croissante et cherchent des alternatives pour optimiser leurs investissements technologiques. Les contrats de maintenance constructeur sont souvent coûteux et imposent des mises à niveau forcées qui ne sont pas toujours justifiées d’un point de vue opérationnel. En prolongeant la durée de vie des équipements grâce à une maintenance indépendante, nous permettons à nos clients de différer ces investissements.

« La pérennité des infrastructures IT est un enjeu critique : de nombreuses entreprises, notamment dans les secteurs industriels, financiers ou de la santé, ne peuvent pas se permettre une interruption de service liée à une fin de support constructeur ».

Il y a également une demande croissante pour des solutions plus durables. La prise en compte de l’impact environnemental devient un critère de plus en plus important, notamment pour les marchés publics et les entreprises soumises aux nouvelles obligations de reporting extra-financier comme la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui entrera en vigueur en 2025. Prolonger la durée de vie des équipements et utiliser des pièces reconditionnées permet de réduire significativement l’empreinte carbone des infrastructures IT.

Quelles solutions propose Evernex pour y répondre ?

Evernex est une entreprise française dont le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures IT est le cœur de métier. Nous intervenons sur un large éventail d’équipements multi-constructeurs et proposons des services de maintenance sur site, d’approvisionnement en pièces détachées reconditionnées, et de gestion des contrats de support adaptés aux besoins spécifiques des entreprises. Nous avons également développé des services complémentaires, comme la gestion des pièces détachées critiques pour nos partenaires.

« Plutôt que de s’appuyer uniquement sur les stocks des constructeurs, nous disposons de notre propre réseau logistique, ce qui nous permet d’intervenir rapidement, même sur des infrastructures arrivées en fin de support officiel. »

En complément de notre offre de maintenance, nous travaillons sur l’extension de notre portfolio de services IT, notamment avec des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre (backup & DRP). Ces services permettent aux entreprises de mieux protéger leurs données tout en intégrant une approche économique et durable.

Comment est structurée votre stratégie de distribution et quel est le rôle des partenaires IT dans votre modèle ?

Notre modèle repose sur l’indirect, avec 75 % de notre activité réalisée via notre réseau de partenaires. Nous collaborons avec des revendeurs et des intégrateurs, qui intègrent nos services de maintenance dans leur propre offre pour proposer à leurs clients une alternative aux contrats des constructeurs.

« Le marché évolue rapidement, et nous constatons l’émergence de nouveaux acteurs chaque trimestre, le MCO est souvent stratégique pour eux »

Nous avons aujourd’hui 70 partenaires actifs en France, principalement des acteurs capables d’accompagner leurs clients sur des environnements multi-constructeurs. Ce critère est essentiel, car nous intervenons sur des infrastructures très diverses, et nos partenaires doivent avoir la capacité d’intégrer ces services dans leurs offres. Notre organisation commerciale en France repose sur 25 commerciaux, répartis entre vente directe et vente via partenaires. Nous disposons d’agences en région (Lyon, Toulouse, Bordeaux et Lille) pour assurer une proximité avec nos partenaires et leurs clients.

Qu’est-ce qui fait la spécificité du modèle d’Evernex ?

Notre principale force réside dans notre capacité à intervenir sur l’ensemble des constructeurs et technologies. Contrairement aux contrats de maintenance constructeur, qui sont souvent limités à une période définie et encouragent le renouvellement des équipements, nous proposons une alternative permettant aux entreprises de prolonger l’utilisation de leurs infrastructures au-delà des fins de support annoncées.

« Avec 50 filiales et 1 500 collaborateurs, nous avons la capacité d’accompagner nos partenaires et clients partout dans le monde. »

Nous nous distinguons également par notre réseau logistique et notre capacité d’approvisionnement en pièces reconditionnées. Cela nous permet de garantir des délais d’intervention optimisés et d’assurer une maintenance de qualité avec un impact environnemental réduit. Enfin, notre approche est à la fois flexible et personnalisée, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises : nous adaptons nos contrats de maintenance aux besoins des entreprises, avec des SLA compétitifs, tout en garantissant une continuité de service sur des infrastructures critiques.

par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

