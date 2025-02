« Offrir un accès direct à des experts, pour mieux anticiper les menaces » : Check Point étend ses Customer Advocacy Management Services

Lors de son événement CPX 2025 Vegas, Check Point Software a annoncé l’élargissement de ses services de représentation partenaires et clients, une initiative visant à améliorer la collaboration entre l’éditeur, ses partenaires de distribution et leurs clients.

Selon le rapport de sécurité 2025 de Check Point, les cyberattaques ont augmenté de 44 % en un an, une tendance qui souligne l’urgence pour les entreprises de renforcer leur posture de cybersécurité. Avec ces services, Check Point ambitionne d’améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises et de leurs prestataires, en leur permettant d’anticiper les menaces et d’optimiser leurs investissements en sécurité IT.

Une approche préventive pour mieux protéger les entreprises

Les nouveaux services de Check Point visent à structurer et professionnaliser l’engagement des partenaires, en leur offrant une approche proactive qui va au-delà du support technique traditionnel. Cette offre repose sur deux niveaux d’accompagnement distincts :

Gestion de la représentation partenaire : dédiée aux MSSP, revendeurs et intégrateurs, cette offre permet un accès direct à un expert chargé de faciliter la relation avec Check Point, d’aligner les stratégies de cybersécurité et d’optimiser la coordination avec les équipes internes.

: dédiée aux MSSP, revendeurs et intégrateurs, cette offre permet un accès direct à un expert chargé de faciliter la relation avec Check Point, d’aligner les stratégies de cybersécurité et d’optimiser la coordination avec les équipes internes. Gestion de la représentation client : ce service met à disposition des entreprises un interlocuteur unique qui accompagne les DSI et RSSI dans l’optimisation de leurs stratégies de cybersécurité, en facilitant la résolution rapide des incidents et en adaptant les solutions aux besoins spécifiques.

Les entreprises et leurs partenaires sont confrontés à des défis croissants liés à la sophistication des attaques et à la complexité des infrastructures informatiques. Pour Sharon Schusheim, Chief Services Officer de Check Point Software, cette évolution des services répond à un besoin concret du marché :

« Ce service répond à la demande croissante d’un engagement dédié et pragmatique pour affronter les défis complexes de la cybersécurité. (…) En leur donnant un accès direct à nos experts en représentation, nous les aidons à anticiper les menaces et à garantir leur réussite commerciale sur le long terme. »

Les premiers retours du marché sont positifs

Les premiers utilisateurs de ces services témoignent déjà de leur impact positif sur la gestion des enjeux de cybersécurité. Paul Starr, Co-Fondateur et PDG de SEP2, met en avant l’amélioration du processus d’escalade des incidents :

« Notre collaboration avec l’équipe de représentation client de Check Point a été un véritable atout. Elle a été déterminante dans l’efficacité de notre service client, notamment pour la gestion de nos comptes les plus sensibles. Le processus d’escalade, avec son canal dédié et son accompagnement proactif, s’est révélé extrêmement précieux. Ce partenariat a véritablement renforcé nos capacités et nous permet aujourd’hui de mieux protéger nos clients. »

De son côté, Andreas Zentsch, PDG de Think-1st Ltd & Co. KG, souligne l’impact de cet accompagnement sur les performances commerciales et techniques des partenaires :

« Travailler avec l’équipe de représentation de Check Point a transformé notre approche de la cybersécurité. Leur accompagnement proactif et leur engagement en faveur de l’amélioration continue nous ont permis d’aborder plus efficacement les défis techniques et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance. Leur soutien opérationnel et leurs conseils stratégiques ont renforcé nos relations clients et contribué au succès de nos initiatives en sécurité. »

Contrairement aux services de support traditionnels basés sur la gestion des incidents (break-fix), la nouvelle approche de Check Point repose sur une stratégie d’accompagnement en amont. En intégrant des experts dédiés au sein des équipes partenaires et clientes, ces services permettent de mieux anticiper les besoins et de structurer les actions correctives avant qu’un incident n’impacte les opérations. Ce modèle doit favoriser une collaboration plus étroite entre les équipes R&D, produits, support et services professionnels de Check Point, garantissant ainsi une expérience plus fluide pour les entreprises et leurs partenaires.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.