Fujitsu accélère sur l’IA générative et la modernisation des infrastructures IT

Ces innovations s’articulent autour de trois initiatives majeures : une plateforme cloud d’IA générative sécurisée, un service d’analyse logicielle pour accélérer la modernisation IT et de nouvelles solutions réseau basées sur l’IA, qui seront présentées lors du Mobile World Congress 2025.

Une plateforme cloud d’IA générative axée sur la sécurité et la conformité

Alors que l’IA générative transforme de nombreux processus en entreprise, son adoption dans les secteurs manipulant des données sensibles reste freinée par les risques de fuite et la nécessité de conformité réglementaire. Fujitsu Cloud Service Generative AI Platform répond à ces enjeux en intégrant une infrastructure cloud privée et des technologies avancées de protection des données.

La plateforme repose sur les serveurs GPU PRIMERGY de Supermicro et le modèle de langage Takane de Fujitsu, développé pour offrir une compréhension linguistique avancée, notamment en japonais. Fujitsu prévoit d’ajouter progressivement d’autres modèles de LLM, permettant aux entreprises de choisir les IA les mieux adaptées à leurs besoins. Cette solution sera initialement disponible au Japon courant 2025 avant un déploiement mondial.

« Nos analyses montrent que la confidentialité et la sécurisation des données sont essentielles pour les entreprises souhaitant exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative. En garantissant un traitement des informations dans un environnement cloud privé, nous répondons à ces exigences critiques. » souligne Fujitsu.

Un service IA pour moderniser les infrastructures logicielles

En parallèle, Fujitsu lance un service d’analyse et de visualisation logicielle basé sur l’IA générative. Cette solution a pour objectif d’aider les entreprises à comprendre leurs applications, en particulier celles qualifiées de « boîte noire », afin d’optimiser leur migration vers des infrastructures modernes. Le service repose sur deux axes majeurs :

L’analyse et la visualisation des logiciels, permettant de représenter graphiquement la structure des applications existantes pour en faciliter l’optimisation et la migration.

La génération automatique de documents de conception via l’IA, réduisant jusqu’à 50 % le temps de documentation par rapport aux méthodes traditionnelles.

Fujitsu s’appuie sur son service Kozuchi AI, qui exploite un modèle de langage étendu (LLM) et une approche de retrieval-augmented generation (RAG) pour améliorer la précision et l’exhaustivité des analyses.

« Nous avons constaté une amélioration de 40 % dans la qualité des informations de conception générées par rapport aux approches classiques. » explique Fujitsu, soulignant l’impact de ces technologies sur la productivité IT.

L’IA au service des infrastructures réseau : focus sur le MWC 2025

Fujitsu présentera au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone 2025 ses dernières avancées en matière de réseaux optimisés par l’IA. L’entreprise y mettra en avant des solutions de gestion et d’optimisation des infrastructures réseau, notamment en 5G, transmission optique et allocation intelligente des ressources. Les démonstrations couvriront notamment :

L’optimisation des réseaux optiques et 5G grâce à des algorithmes d’IA pour améliorer la répartition des ressources et réduire la latence.

Un processeur nouvelle génération, FUJITSU-MONAKA, conçu pour des performances élevées avec une faible consommation énergétique.

Des solutions basées sur des jumeaux numériques, appliquées à la surveillance environnementale et à l’entretien des infrastructures sous-marines.

Ces initiatives illustrent l’ambition de Fujitsu de combiner IA et connectivité pour optimiser la gestion des infrastructures critiques, tout en réduisant l’impact énergétique des réseaux.

Perspectives et développements futurs

Fujitsu ambitionne d’élargir les fonctionnalités de son IA générative en introduisant des outils interactifs pour évaluer l’impact des modifications logicielles et améliorer la précision des analyses. Par ailleurs, l’entreprise investit dans des technologies d’IA appliquées aux réseaux afin d’optimiser la gestion et la maintenance des infrastructures numériques.

Ces nouvelles solutions s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à rendre l’IA plus accessible aux entreprises tout en garantissant une gouvernance stricte des données. Le déploiement mondial de Fujitsu Cloud Service Generative AI Platform, l’optimisation de ses outils de modernisation logicielle et son engagement dans les infrastructures réseau marquent une étape clé dans cette transformation.

