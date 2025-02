RETEX : Quand FarmaMondo modernise son infrastructure IT

En collaboration avec Hitachi Vantara et Netability, l’entreprise a migré vers la plateforme Virtual Storage Platform One (VSP One). Cette transition permet à FarmaMondo de garantir une disponibilité continue de ses systèmes IT tout en optimisant ses performances et son efficacité énergétique.

Face à une croissance rapide et à des besoins accrus en performance IT, FarmaMondo, distributeur de médicaments à prescription restreinte, a entrepris une modernisation de son infrastructure de stockage

Pourquoi FarmaMondo devait moderniser son stockage IT ?

Avec une croissance annuelle comprise entre 30 et 40 % et une présence dans plus de 20 pays, FarmaMondo faisait face à des limites liées à son ancien environnement de stockage. Celui-ci ne répondait plus aux exigences de performance et de scalabilité nécessaires à l’expansion de l’entreprise. De plus, les coûts énergétiques étaient en hausse, freinant les ambitions de modernisation.

Garantir une transition fluide était un enjeu majeur pour FarmaMondo, dont l’activité repose sur une disponibilité IT constante. Antonio Adorno, IT Manager chez FarmaMondo, souligne cette réussite :

« Nos équipes doivent accéder aux systèmes IT centraux en continu : toute interruption est inacceptable. Avec Hitachi Vantara et Netability, nous avons modernisé notre infrastructure sans impact sur nos opérations. Désormais, nous allions performances optimales, disponibilité totale et consommation énergétique réduite. Nous avons été particulièrement impressionnés par la rapidité de la migration. Avec Hitachi Vantara et Netability, la transition s’est faite de manière simple et fluide. »

Le retour d’expérience de la migration vers VSP One, réalisée avec Netability :

Un traitement des tâches trois fois plus rapide, avec un impact notable sur les processus SAP.

Une gestion optimisée des coûts et une capacité d’évolution facilitée.

Une consommation divisée par trois, en conformité avec les standards Energy Star

Une protection avancée avec snapshots immuables, réduction des risques de ransomware.

Une migration réalisée via une connexion fibre ultra-rapide.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.