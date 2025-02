L’impact de la nouvelle administration US sur les dépenses tech en Europe se dessine

L’économie américaine, représentant 40 % des dépenses technologiques mondiales et 27,5 % du PIB global, exerce une influence majeure sur les marchés internationaux, notamment en Europe et sur le secteur IT français.

Des droits de douane en hausse, un impact direct sur les fournisseurs IT européens

L’administration américaine pourrait adopter une politique commerciale plus protectionniste, notamment en augmentant les droits de douane sur les produits européens. D’après l’étude de Forrester “The Potential Impact Of A New US Administration And Policy On Tech Spend”, 69 % des exportations européennes vers les États-Unis concernent les secteurs de la chimie, des sciences de la vie, de l’automobile et l’industrie. Cette augmentation des barrières tarifaires pourrait indirectement affecter l’écosystème IT européen, notamment en compliquant les approvisionnements en matériaux et composants technologiques utilisés dans la production de matériels informatiques.

L’industrie des semi-conducteurs est particulièrement concernée. « L’administration pourrait imposer des tarifs douaniers plus élevés sur les importations de puces, afin de renforcer le secteur national », mentionne l’étude. Les revendeurs et distributeurs IT européens devront ainsi anticiper d’éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Hausse des investissements dans la défense et les semi-conducteurs : quelles opportunités pour le channel IT ?

Le rapport de Forrester souligne que les budgets de défense des pays de l’OTAN devraient poursuivre leur augmentation, sous l’impulsion des tensions géopolitiques et des objectifs de réarmement. En 2024, 19 des 32 pays membres de l’OTAN ont augmenté leurs dépenses militaires de plus de 10 % en termes réels. Cette dynamique pourrait impacter le marché des solutions IT et de cybersécurité, qui sont des composantes stratégiques de la modernisation des infrastructures militaires.

En parallèle, les politiques industrielles américaines encouragent une production nationale des semi-conducteurs pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et de Taïwan. « L’administration pourrait imposer des tarifs douaniers plus élevés sur les importations de puces, afin de renforcer le secteur national », mentionne l’étude. Cette stratégie pourrait entraîner une réallocation des circuits d’approvisionnement, impactant la distribution des composants IT en Europe.

Un ralentissement de la transition vers une économie verte : impact sur les infrastructures IT ?

Les orientations budgétaires de la nouvelle administration pourraient freiner le développement des technologies vertes. Aux États-Unis, l’industrie du pétrole et du gaz représente 10,3 millions d’emplois et près de 8 % du PIB, ce qui pourrait limiter les subventions en faveur des énergies renouvelables. Le rapport estime que 3,6 millions de travailleurs américains occupent des postes dans le secteur des énergies vertes, avec un risque accru pour ces emplois si les investissements diminuent.

En Europe, la réduction des engagements en faveur des énergies renouvelables pourrait ralentir la transition énergétique et peser sur des secteurs clés comme l’industrie solaire, l’éolien et la production de batteries. Pour le secteur IT, cela pourrait se traduire par une évolution plus lente vers des infrastructures cloud vertes et une réduction des financements pour des solutions plus éco-efficaces.

L’évolution des politiques économiques et industrielles aux États-Unis devrait avoir des répercussions directes sur les marchés européens, notamment dans les secteurs de la tech, de la défense et des énergies renouvelables. Les partenaires de distribution, intégrateurs et revendeurs IT en France devront surveiller de près ces évolutions afin d’anticiper les changements dans les cycles d’achat, l’approvisionnement et les décisions stratégiques des entreprises clientes.

Forrester propose de son côté sa propre analyse de son rapport “The Potential Impact Of A New US Administration And Policy On Tech Spend”, sur son blog.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.