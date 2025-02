Budgets cloud sous tension : une entreprise française sur deux en dépassement

L’étude, réalisée par le cabinet Vanson Bourne, a interrogé 1 600 décideurs IT sur leurs stratégies de stockage et leurs dépenses en cloud. Elle met en lumière un double constat : un recours croissant à des infrastructures hybrides et une maîtrise budgétaire difficile, avec 53 % des entreprises françaises dépassant leur budget cloud.

Les frais cachés : freins aux projets IT et business

Les dépenses de stockage représentent encore 47 % des coûts cloud, exerçant une pression croissante sur les organisations. 53 % des entreprises françaises ont dépassé leur budget cloud en 2024, un chiffre qui les place entre l’Allemagne (66 %) et le Royaume-Uni (51 %).

Les causes de ces dépassements sont multiples : Écart entre les prévisions et l’usage réel du cloud. Frais cachés liés à la gestion des données (réplication, marquage d’objets). Et frais de sortie et de mise en réseau qui pèsent lourdement sur les budgets IT.

D’après l’étude, 38 % des entreprises françaises ont constaté une croissance plus importante que prévue de leur volume de stockage, mais dans 85 % des cas, la hausse des coûts en est la principale cause. Au-delà des contraintes budgétaires, ces dépenses ralentissent directement les initiatives IT et stratégiques de 44 % des entreprises européennes. Des résultats commentés et analysés par Eric Peters, Country Manager Benelux & Southern Europe chez Wasabi :

« Les entreprises sont injustement pénalisées dans l’utilisation et le transfert de leurs données par des pratiques anticoncurrentielles, comme des frais de sortie excessifs et des modèles tarifaires opaques. Cela freine l’innovation, alors que les données sont un levier essentiel de croissance. Nos analyses le montrent : face à ces contraintes, de plus en plus d’organisations réévaluent leur approche et cherchent un meilleur équilibre entre cloud et infrastructures sur site. » –

Face à cette situation, 41 % des entreprises françaises adoptent ainsi une approche hybride, combinant infrastructures sur site et services cloud. Cette tendance traduit une volonté de contrôler les dépenses tout en assurant la flexibilité des services IT. L’étude met en avant des différences notables selon les pays :

France : 37 % des entreprises poursuivent une stratégie « cloud-first », tandis que 41 % adoptent un modèle hybride.

: 37 % des entreprises poursuivent une stratégie « cloud-first », tandis que adoptent un modèle hybride. Allemagne : forte baisse du « cloud-first », passant de 51 % en 2024 à 19 % en 2025.

: forte baisse du « cloud-first », passant de en 2024 à en 2025. Royaume-Uni : adoption accélérée du cloud avec 41 % d’entreprises en mode « cloud-first ».

En France, 49 % des entreprises ont adopté le stockage objet en cloud public après 2020, une tendance qui s’est stabilisée en 2023 avec seulement 7 % de nouvelles adoptions. Les critères de choix d’un fournisseur cloud évoluent également : 41 % des entreprises françaises placent la sécurité et la conformité en priorité ; 33 % citent la durabilité comme un facteur décisif ; et 29 % valorisent la performance et l’évolutivité.

L’étude met enfin en avant la montée en importance de la souveraineté des données, bien que les chiffres varient d’un pays à l’autre. En Europe, 21 % des entreprises considèrent la souveraineté des données comme une priorité dans le choix de leur fournisseur cloud. En France, ce chiffre est plus faible, avec seulement 15 % des décideurs IT citant cet aspect comme un critère majeur.