Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois de février ?

Oracle France : Cyril Grira nommé Vice-Président Tech, Cloud & AI

Oracle France annonce l’arrivée de Cyril Grira au poste de Vice-Président Tech, Cloud & AI Leader. Fort de 25 ans d’expérience, il aura pour mission de piloter le développement et l’adoption des solutions Cloud et IA d’Oracle sur le marché français. Avant de rejoindre Oracle, Cyril Grira a passé 17 ans chez Google, contribuant au lancement et à la croissance de Google Cloud en France avant d’évoluer vers Google Ads, où il a pris en charge des secteurs stratégiques comme le retail. Il a également occupé des postes de direction chez Capgemini Technology, Micropole et Cisco Systems.

En parallèle de sa carrière, il a activement participé à l’écosystème numérique, notamment en tant que Board Member de l’ACSEL et Président du Commerce Tech Club de 2015 à 2024 : « Je suis ravi de rejoindre Oracle et de travailler avec toutes les équipes pour accompagner les entreprises françaises dans leur transition vers le Cloud et l’IA ; il y a tant de belles choses à accomplir ! » déclare Cyril Grira.

Alliance Mutualiste : Alban Jarry prend la tête de l’IT et de la cybersécurité

Le groupe Alliance Mutualiste, composé du courtier grossiste PRAECO et des mutuelles MUTEST et MMC, annonce la nomination de Alban Jarry en tant que DSI et RSSI. Diplômé en informatique MIAGE et certifié en cybersécurité par l’ANSSI, Alban Jarry a acquis plus de 25 ans d’expérience, notamment chez AXA Investment Managers, La Mutuelle Générale et Edmond de Rothschild. Il a piloté des projets de transformation digitale et structuré des stratégies de gestion des risques.

Avant cette nomination, il intervenait en tant que consultant pour l’Alliance Mutualiste depuis mai 2024. Il aura désormais la charge d’optimiser les infrastructures IT du groupe et de renforcer la cybersécurité : « Ma priorité est de renforcer l’efficacité opérationnelle et la résilience de nos systèmes, tout en soutenant nos ambitions de transformation numérique. » souligne Alban Jarry.

ITS Integra : réorganisation commerciale avec deux nominations

L’entreprise ITS Integra, filiale du groupe ITS Group, annonce une réorganisation commerciale marquée par la nomination de Frédéric Morio comme Directeur Commercial et de Thibault Paul-Joseph à la tête d’une nouvelle Direction dédiée au Bid Management et aux Partenaires Stratégiques. Spécialiste des services managés, du cloud et de la cybersécurité, ITS Integra accompagne les grands comptes et ETI dans la gestion de leurs infrastructures IT hybrides.

Déjà présents au sein de l’entreprise, Frédéric Morio et Thibault Paul-Joseph ont joué un rôle clé dans la croissance d’ITS Integra. Ce remaniement vise à optimiser l’acquisition de nouveaux clients et à renforcer le réseau de partenaires stratégiques. « Leur long historique chez ITS Integra ainsi que leur expertise avérée dans nos métiers seront précieux pour faire face aux défis de 2025 et au-delà. » commente Geoffroy de Lavenne, Directeur Général d’ITS Integra.

Cato Networks : Karl Soderlund nommé Global Channel Chief

L’éditeur de solutions SASE Cato Networks annonce la nomination de Karl Soderlund en tant que Global Channel Chief, succédant à Frank Rauch, qui prend sa retraite après 40 ans de carrière. Avec 30 ans d’expérience dans la cybersécurité et les réseaux, Karl Soderlund a dirigé les ventes partenaires chez Zscaler, Palo Alto Networks, Imperva, Aruba Networks, HP, Fortinet et Cisco. Il sera chargé d’étendre le programme Global Partner et de renforcer le Channel de Cato Networks : « C’est un moment clé pour rejoindre Cato. Je suis ravi de collaborer avec nos partenaires pour stimuler la croissance du Channel et offrir une valeur exceptionnelle aux clients. » déclare Karl Soderlund.

Panasonic TOUGHBOOK : Damien Fernandez prend la tête du réseau de distribution européen

Panasonic nomme Damien Fernandez au poste de European Partner & Channel Manager pour piloter le programme de distribution TOUGHBOOK en Europe. Basé à Lyon, il aura pour mission de renforcer les relations avec les partenaires et distributeurs.

Avec une expérience de plus de 10 ans chez Extreme Networks, Damien Fernandez a conçu des stratégies de go-to-market et développé des écosystèmes de partenaires à l’échelle européenne et asiatique : « L’industrie des appareils mobiles robustes atteint un point d’inflexion avec la 5G et l’IA. Panasonic est un facilitateur clé pour aider les partenaires à repenser la mobilité. » explique Damien Fernandez.

Technilog : Philippe Boule devient Vice-Président Marketing & Sales

L’éditeur Technilog, spécialisé dans l’acquisition et le traitement de données issues des équipements connectés, annonce la nomination de Philippe Boule comme Vice-Président Marketing & Sales. Il aura pour mission de développer la vente indirecte et de renforcer les alliances stratégiques dans un marché de plus en plus tourné vers l’industrie et l’IoT.

Avec plus de 25 ans d’expérience chez IBM, Thales, OpenTrust, Engie et IDEMIA, Philippe Boule possède une expertise reconnue dans le business development : « L’évolution de notre stratégie commerciale va être un réel accélérateur et nous permettra de répondre toujours mieux aux attentes de nos partenaires et clients. » affirme-t-il.

Saaswedo : Ron Rijkenberg nommé Sales Executive Europe

Spécialiste du Telecom Expense Management (TEM), Saaswedo annonce l’arrivée de Ron Rijkenberg au poste de Sales Executive Europe. Il sera chargé de développer la stratégie commerciale en Europe et d’accélérer les synergies avec les autres filiales du groupe EPSA. Basé aux Pays-Bas, Ron Rijkenberg dispose de 22 ans d’expérience dans le TEM, notamment avec A&B Group, qu’il a fondé avant de le revendre à un éditeur américain. « Le besoin d’apporter de la visibilité et un contrôle sur les solutions numériques est en constante augmentation. » souligne-t-il.

