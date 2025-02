« IT Partners est un lieu de consolidation, plus qu’un lieu de recrutement » : Stephane Jamin, Seagate

Entretien avec Stephane Jamin, Channel Marketing Manager Seagate, réalisé sur l’IT Partners 2025.

Comment avez-vous abordé cette nouvelle édition d’IT Partners ?

Cela doit faire plus de dix ans que nous participons à IT Partners. Nous avons eu des stands en nom propre, comme nous avons également participé au salon en partenariat avec certains distributeurs, tels que SQP. Ces dernières années, nous avons privilégié cette approche en partenariat, qui nous permet d’accéder à une clientèle différente, de ne pas avoir le même rapport avec les visiteurs que ce qu’on avait en tant que marque Seagate. Avec SQP, l’idée était aussi de développer les produits systèmes.

Quelle place tiennent ces produits systèmes dans votre stratégie ?

Nous avons toute une gamme de produits systèmes qui sont adaptés aux datacenters et à toutes les applications de « grosse » capacité, de haute densité de données. Nous avons lancé cette activité systèmes assez récemment, il y a maintenant trois ou quatre ans. Pour être plus précis, l’activité existait auparavant, mais nous n’avions pas de commercial dédié. Depuis trois ans, nous avons un commercial dédié : Schérif Sidibé. Il nous a apporté beaucoup d’énergie et a rapidement développé cette activité. En cela, nous sommes très contents de ce partenariat avec SQP, de cette coopération avec ce distributeur spécifique.

Qui sont les partenaires que vous rencontrez, sur l’IT Partners ?

Nous aimerions forcément que l’IT Partners soit davantage un lieu de recrutement. Ce que nous observons, c’est que c’est finalement davantage un lieu de consolidation de notre Business. Nos partenaires et ceux d’SQP connaissent nos commerciaux, qui sont tous des commerciaux avec beaucoup d’expérience, qui connaissent très bien le marché. Et ça n’empêche pas qu’effectivement, on soit ouvert à tout nouveau projet et à tout nouveau client, c’est sûr.

Quels seront les grands focus de Seagate en 2025 ?

D’une manière générale, nous augmentons la densité. Nous avons lancé en janvier 2024 une technologie : Mosaic 3+. C’est une technologie sur laquelle nous travaillons depuis 20 ans, et qui permet – en résumé – d’augmenter la densité par plateau des disques durs. Aujourd’hui, en janvier, nous avons annoncé que nous étions capables de dépasser les 3 To par plateau.

Depuis janvier 2024, nous avons d’abord lancé ces produits de manière confidentielle, car ils étaient destinés principalement à de très gros clients. Comme vous pouvez l’imaginer ces produits sont destinés au cloud et aux data centers aux États-Unis et dans le monde. Et pour eux, il existe toute une procédure avec un délai de validation, de faisabilité et d’utilisation de ces produits. Cela a pris un peu de temps. En janvier, nous sommes passés aux 36 To, là aussi qualifiés, validés par ces gros faiseurs. Et puis, dans le courant de l’année 2025, nous allons lancer tous ces produits de très grosse capacité dans le Channel. En France, nous sommes 100% Channel, toute notre activité passe par nos partenaires.

Quels sont les autres solutions qui ont retenues l’attention des revendeurs, sur l’IT Partners ?

Nous venons d’en parler, c’est la technologie la plus avancée, qui nous donne vraiment un avantage fort sur les concurrents. Nous avons parlé de 36 To mais demain nous aurons 40 To et plus, et après-demain 50. Nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus et cela marche très bien. Çela a été un peu plus long que prévu, pour lancer la machine et pour avoir les premières évaluations et les meilleures qualifications possibles, mais maintenant tout est bon : les étapes suivantes vont venir assez rapidement.

Après, il y a toutes les autres gammes, évidemment. La gamme système, notamment, qui est une gamme plus récente, en France en tout cas mais qui existe depuis 10-15 ans chez Seagate. Elle provient d’une société rachetée par Seagate, qui a développé et continue à développer les technologies de rack de stockage. Sur l’IT Partners, nous avons présenté nos produits « standards », et dans le courant de l’année, nous allons annoncer de nouveau produits.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.