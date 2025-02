IA : ce que le sommet de Paris change pour les intégrateurs et les partenaires en France

La France s’impose comme hub européen de l’IA avec des investissements massifs et des cas d’usage concrets pour les entreprises. Retour sur les temps forts du Sommet pour l’action sur l’IA et ses implications pour l’écosystème IT français.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Guillaume Linet, co-fondateur de Wesype, distributeur à valeur ajoutée spécialisé sur des solutions applicatives d’IA générative, qui se prête à l’exercice.

Des investissements historiques pour l’infrastructure

Le Sommet pour l’action sur l’IA marque un tournant décisif pour le secteur. Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d’euros d’investissements privés, dont une part significative dédiée aux infrastructures critiques. Les Émirats arabes unis vont construire en France un « data center » géant d’un gigawatt pour un montant de 50 milliards d’euros. Le fonds canadien Brookfield a également l’intention d’investir 20 milliards d’euros en France d’ici 2030.

Un atout énergétique distinctif

La France met en avant un avantage compétitif majeur : son énergie bas carbone. Comme l’a souligné Emmanuel Macron avec son « Plug, baby, plug », le parc nucléaire français offre une source d’énergie stable et décarbonée, essentielle pour alimenter les centres de données énergivores nécessaires à l’IA. Cette caractéristique positionne la France comme une destination privilégiée pour les projets d’infrastructure IA en Europe.

L’Europe de mobilise

L’Union européenne lance «l’EU AI Champions Initiative », mobilisant 200 milliards d’euros via un partenariat public-privé regroupant plus de 60 grands groupes (Mistral AI, Airbus, L’Oréal, Mercedes…). La Commission européenne y contribue à hauteur de 50 milliards d’euros.

Des applications concrètes pour les entreprises

Le déploiement massif de solutions d’IA générative commence à porter ses fruits dans les grandes entreprises françaises. L’exemple le plus marquant est celui de Doctolib, qui vient de déployer la solution française Dust auprès de ses 3 000 collaborateurs.

« Imaginez libérer 10 à 20% du temps de vos équipes. Que pourraient-elles accomplir ? » interroge Matthieu Birach, DRH de Doctolib.

La réponse se matérialise déjà dans l’entreprise, où chaque collaborateur dispose désormais de son équipe d’assistants IA personnels. Les résultats sont probants : les tâches répétitives sont automatisées, permettant aux équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. L’IA ne remplace pas l’expertise humaine, elle l’amplifie.

Cofondée par Stanislas Polu, ancien chercheur d’OpenAI, et Gabriel Hubert, Dust bénéficie d’une expertise technique reconnue. Soutenue par Sequoia, le fonds légendaire derrière Apple, Dust permet aux entreprises de déployer des assistants IA spécialisés qui s’intègrent à leur environnement de travail. Sa plateforme, qui garantit sécurité, stockage de la donnée en Union Européenne et conformité aux normes européennes, affiche un taux d’utilisation hebdomadaire de 70%, comparable à des outils comme Slack ou Teams.

Une opportunité majeure pour les intégrateurs

Pour les intégrateurs et revendeurs IT, cette transformation représente une opportunité commerciale sans précédent. Le marché est mûr pour des solutions clés en main, comme en témoigne le succès de Dust. Les entreprises recherchent des partenaires capables de les accompagner dans cette transition, de l’évaluation des besoins jusqu’au déploiement et à la formation des équipes.

L’engagement de Bpifrance, avec une enveloppe de 10 milliards d’euros dédiée à l’IA d’ici 2029, offre un levier financier considérable pour les projets d’intégration.

Les partenaires IT peuvent ainsi proposer des solutions complètes, incluant :

L’analyse des processus métier et l’identification des cas d’usage pertinents

Le déploiement et la personnalisation des solutions d’IA générative

L’accompagnement au changement et la formation des utilisateurs

Le support et l’optimisation continue des solutions

Un écosystème en pleine structuration

La France dispose désormais d’atouts majeurs pour devenir un leader européen de l’IA. L’infrastructure se développe rapidement avec 35 sites prêts à accueillir des centres de données, tandis que les success stories comme Doctolib démontrent la viabilité des solutions d’IA à grande échelle.

Pour les intégrateurs, le moment est idéal pour se positionner sur ce marché en pleine croissance. Les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, cherchent à optimiser leurs processus grâce à l’IA. La demande est particulièrement forte dans les domaines du service client, de la gestion documentaire et de l’automatisation des tâches administratives.

